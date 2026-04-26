Mapa en vivo de las lluvias de hoy domingo en el AMBA: a qué hora se larga y cuánto bajará la temperatura
Es inminente la vuelta del frío en Buenos Aires, pero antes se espera que lleguen lluvias. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
El cierre del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estaría signado por el ingreso de un aire polar, para un posterior descenso térmico, pero el frente frío podría generar inestabilidad, con posibles lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Los pronosticadores estiman un inicio de semana con frío. El otoño se prepara para sus primeras jornadas con temperaturas de un dígito, de la mano del ingreso de una masa de aire polar.
Previamente, el SMN espera un domingo inestable. La jornada se presenta con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones en la mañana; mejorando en la tarde y noche que se registaría ventosa.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El domingo estará marcado por el ingreso de un frente frío y la llegada de una masa de aire polar que traerá un descenso térmico que se sentiría con fuerza en el inicio de la nueva semana.
De esta manera, el SMN prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 17 de máxima.
La cifra de mínima continuaría, al menos, el martes, que junto al cielo entre mayormente nublado, tendría un termómetro que arrancaría en 7 grados y subiría hasta los 18.
El mièrcoles, promediando la semana, se mantendría con condiciones similares: cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 21.
El tanto, el jueves, en la previa a un nuevo feriado, se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada y con marcas térmicas estimadas en 10 de mínima y 21 de máxima.
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