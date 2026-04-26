Mapa en vivo de las lluvias de hoy domingo en el AMBA: a qué hora se larga y cuánto bajará la temperatura

Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

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Cómo sigue el clima en el AMBA

El domingo estará marcado por el ingreso de un frente frío y la llegada de una masa de aire polar que traerá un descenso térmico que se sentiría con fuerza en el inicio de la nueva semana.

De esta manera, el SMN prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 17 de máxima.

La cifra de mínima continuaría, al menos, el martes, que junto al cielo entre mayormente nublado, tendría un termómetro que arrancaría en 7 grados y subiría hasta los 18.

El mièrcoles, promediando la semana, se mantendría con condiciones similares: cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 21.

El tanto, el jueves, en la previa a un nuevo feriado, se anticipa con cielo algo nublado durante toda la jornada y con marcas térmicas estimadas en 10 de mínima y 21 de máxima.