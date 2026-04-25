Papelón inhumano de Karen Reichardt: atacó a un hombre con Parkinson para justificar el ajuste de Javier Milei

El silencio oficialista tras el escándalo de las pensiones

Tras la dolorosa revelación de la verdad médica del ciudadano cordobés, la ola de críticas hacia la funcionaria no se hizo esperar. Usuarios de todos los espectros políticos condenaron la grave irresponsabilidad de exponer a una persona enferma de manera pública para justificar el brutal ajuste en el sistema de pensiones por discapacidad.

A pesar de la gravedad del error y la profunda humillación a la que fue sometido el paciente, la legisladora optó por resguardarse en un hermético silencio. Hasta el momento, no emitió ninguna disculpa pública ni reconoció la equivocación en sus redes, reavivando el debate sobre la responsabilidad y empatía de los funcionarios públicos al momento de compartir contenido falso en el entorno digital.