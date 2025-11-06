Oficial: quiénes son las nuevas autoridades de la CGT para el período 2025-2029

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cgtoficialok/status/1986436460468142176&partner=&hide_thread=false También se renovaron las autoridades de todas las secretarías de la CGT#CGT #CongresoNacionalOrdinario pic.twitter.com/M5AoLLngvw — CGT (@cgtoficialok) November 6, 2025

Argüello es el único integrante del triunvirato saliente que logró mantenerse en el cargo. Hace unos meses ni siquiera sonaba, pero la presión que ejerció el líder camionero Hugo Moyano lo consiguió. En sus inicios fue recolector de residuos y con el tiempo se convirtió en hombre de confianza de Moyano. “Se hizo de abajo. Sabe lo que es pelearla”, decía el líder camionero para ponderar a su candidato.

A diferencia de Sola y Jerónimo, Argüello representa a un gremio importante, con capacidad de movilización y acción directa. “Es una señal para el Gobierno”, decían algunos dirigentes que votaron en el Congreso de la CGT.

“Como siempre voy a estar en el lugar que haya que estar para defender a los derechos y la dignidad de todos ustedes”, prometió Argüello al comienzo del Congreso. Ahora tiene la oportunidad de demostrarlo por cuatro años más. “En la cancha se ven los pingos”, pusieron reparos algunos dirigentes críticos de la CGT que estuvieron en el Congreso.

El tercer secretario general es Cristian Jerónimo. Con 41 años es uno de los más jóvenes de la historia de la central. Un tiempo atrás estuvo muy cercano del moyanismo, pero su llegada al triunvirato estuvo apalancada "independientes", especialmente Gerardo Martínez (UOCRA). Él no quiere colgarse ese cartel, y se presenta como un dirigente con peso propio. Cerca suyo exhiben el apoyo de cerca de 40 gremios (entre ellos, Aeronavegantes, Canillitas y Gráficos).

En su presentación como cosecretario general se plantó firme contra la reforma laboral y el gobierno nacional, quizás el discurso más duro del día. "El proceso que viene para la Argentina es un proceso difícil, el endeudamiento que lo están haciendo es cruel, digo, y tengamos muy claro, digo, generemos mucha conciencia y hagamos mucha docencia sobre nuestros trabajadores, sobre nuestros representados", dijo en el atril de Obras.

La nueva comisión directiva de la CGT

Así quedó conformada la nueva comisión directiva de la CGT:

Secretaría General: Jorge Sola.

Secretaría General: Cristian Jerónimo .

. Secretaría General: Octavio Arguello.

Secretaría General Adjunta: Andrés Rodríguez.

Secretaría Gremial: Osvaldo Lobato.

Secretaría de Relaciones Internacionales: Gerardo Martínez.

Secretaría de Interior: Héctor Daer.

Secretaría de Relaciones Institucionales: Daniel Lovera, Romina Santana.

Secretaría de Prensa y Comunicación: Horacio Arreceygor, Susana Benítez.

Secretaría de Seguridad Social: Hugo Benítez, Romina Sánchez.

Secretaría de Cultura: Miguel Paniagua, María Belén Ratto.

Secretaría de Ciencia y Técnica: Marina Jauribery y Hernán Escudero.

Secretaría Administrativa: Rosa Carmen Sorsaburu, Emilio Alberto Lamas.

Secretaría de Vivienda: Sergio Sasia.

Secretaría de Turismo: Carlos Roberto Acuña.

Secretaría de Acción Social: José Luis Lingeri y Karina Navone.

Secretaría de Actas: Enrique Lorenzo, Laura Fernández.

Secretaría de Finanzas: Gastón Frutos.

Secretaría de Derechos Humanos: Julio Piumato, Maia Volcovinsky.

Secretaría de Igualdad de Oportunidades: Luna Villar.

Secretaría de Género: Carla Gaudensi.

Secretaría de Asuntos Legislativos: Norberto Dipróspero y Elena Ferreyra.

Secretaría de Políticas Económicas y Sociales: Oscar Rojas.

Secretaría de Estadísticas y Registros: Víctor Santa María, Noemí Aida Germiniani.

Secretaría de Defensa del Consumidor: Pablo Flores, María Lorena Attinese.

Secretaría de Política de Empleo: Juan Carlos Schmid y Yesica Daniela Gesteiro.

Secretaría de Formación y Capacitación: Argentino Geneiro.

Secretaría de Juventud: Sebastián Maturano y Lorena Noemí Sciorilli.

Secretaría de Protección de la Niñez: José Voytenco y Natalia Sánchez Jauregui.

Secretaría de Salud Laboral: Nahuel Chancel y Danela Ayelén Aguet.

Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa: Jorge Manccini y Antonella Rucci.

Secretaría de Políticas Educativas: Sergio Romero y Gilda Galucci.

Secretaría de Industria y Producción: Rodolfo Daer y Viviana Córdoba.

Secretaría de Asuntos Municipales: Amadeo Genta y Graciela Pérez.

Secretaría de Asuntos Energéticos: Guillermo Roberto Moser y María A. Roldán Palomo.

Secretaría de Innovación y Futuro del Trabajo: Carlos Bonjour y Vanesa Núñez.

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos: Guillermo Mangone y Noemí Teresa Pozo.

Secretaría de Deportes: Juan Pablo Brey y Verónica Scarpato.

Primera Vocalía: Pablo Pajes y Laura Lorenzo.

Segunda Vocalía: Horacio F. Jerez y María Verónica Zungri.

Tercera Vocalía: Víctor Carricarte, Carmen Florencia Medina.

Cuarta Vocalía: Luis Cejas, Silvia López.

Quinta Vocalía: SETIA.

Sexta Vocalía: Gabriel Navarrete, Claudia Lázaro.

Séptima Vocalía: Juan José Moreira, Daniela Resumi.

Octava Vocalía: Omar Plaini.

Novena Vocalía: Raúl Quiñonez, Bárbara Marcela Margagliotti.

Décima Vocalía: Luis Hievowtz y Patricia Noemí Escobar.

Undécima Vocalía: Raúl Duros.

Décima-segunda Vocalía: Héctor Oscar Laplace, Rosa del Valle González.

Décimo-tercer Vocalía: María Lávia.

Décima-cuarta Vocalía: Alberto Fantini.