Javier Milei se autopercibe "popular" y eligió a Moisés como su héroe histórico: "Es el gran libertador"
En el marco de una entrevista internacional, el Presidente cuestionó que se lo catalogue como populista y desconoció a José de San Martín.
En medio de su nueva gira por Estados Unidos, se conoció una entrevista con un medio extranjero que brindó el presidente Javier Milei y en la que salió al cruce de las críticas que lo asocian al populismo, además de, llamativamente, elegir a Moisés como su ídolo y nombrarlo con el apodo histórico del prócer argentino José de San Martín.
El mandatario marcó una clara diferencia entre los términos, defendiendo la supuesta coherencia de su discurso y sus acciones de Gobierno.
"Me parece que a veces confunden la palabra populista con ser popular," señaló Milei, y definió al populista como "alguien que le miente abiertamente a la gente y aplica una política que suena bien en el oído de la gente, pero que a la larga termina siendo [perjudicial para] los más pobres".
El Presidente se diferenció de esa definición al afirmar que su gestión se basa en la honestidad brutal y el cumplimiento de promesas. "Si hay algo que a mí me caracteriza es que soy una persona que dice lo que piensa y que hace lo que dice. De hecho, esto es tan así que yo hice la campaña electoral con una motosierra, con lo cual a nadie le va a sorprender lo que hice en materia de política fiscal," enfatizó.
En tanto, una vez más, Milei defendió su alineación a Israel y su política internacional, a la que definió como "muy muy clara", y utilizó un ejemplo simbólico."Usted puede ver los actos y usted va a encontrar y se va a sorprender que hay banderas de Israel. Por lo tanto, digamos, mi alineamiento de política está muy claro en lo que tiene que ver con la política económica y con la política internacional", expresó.
El mandatario concluyó que la etiqueta de populista es una estrategia defensiva de sus críticos y argumentó: "Me parece que el populismo es otra cosa y es una forma de desprestigiar que crearon los woke para para tratar de defenderse de lo que estamos haciendo".
Finalmente, Al ser consultado sobre a quién elegiría como un héroe de la historia mundial, Milei fue rotundo y eligió a una figura bíblica. "Elijo a Moisés. Es el gran libertador. Si no, lea el libro el Éxodo. Era un héroe de la libertad", manifestó.
Así como alguna vez rebautizó a San Martín como "Juan José San Martín", esta vez no solo lo omitió, pese a ser un prócer argentino, sino que usó su apodo para mencionar al héroe de los judíos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario