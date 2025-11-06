Javier Milei se autopercibe "popular" y eligió a Moisés como su héroe histórico: "Es el gran libertador"

El mandatario concluyó que la etiqueta de populista es una estrategia defensiva de sus críticos y argumentó: "Me parece que el populismo es otra cosa y es una forma de desprestigiar que crearon los woke para para tratar de defenderse de lo que estamos haciendo".

Finalmente, Al ser consultado sobre a quién elegiría como un héroe de la historia mundial, Milei fue rotundo y eligió a una figura bíblica. "Elijo a Moisés. Es el gran libertador. Si no, lea el libro el Éxodo. Era un héroe de la libertad", manifestó.

Así como alguna vez rebautizó a San Martín como "Juan José San Martín", esta vez no solo lo omitió, pese a ser un prócer argentino, sino que usó su apodo para mencionar al héroe de los judíos.

