El despedido Osvaldo Giordano respondió al comunicado de Javier Milei

De acuerdo con C5N, justamente la ministra fue quien habría intentado convencer a Milei de que no eyecto al hombre que llegó al Gobierno de la mano de Juan Schiaretti.

"Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en @ANSESgob. Le deseo una gran gestión al presidente @JMilei. Desde el lugar que me toque en el futuro seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina", completó el ex titular de la ANSES.

Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello.

