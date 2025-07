Otro miércoles de megaoperativo y represión contra los jubilados frente al Congreso

Otra manifestaste, que se identificó como Ana, expresó: "El operativo es exagerado. Mucha plata que la podrían repartir en otro lado. Genera indignación, pena. Es un retroceso".

"Siempre nos persiguen, nos arrinconan. Son órdenes que reciben. No estamos contra ellos sino contra el gobierno que nos ataca, nos reprime y nos violenta", exclamó Alcira, una maestra jubilada. Y Liliana, otra jubilada, dijo: "El ajuste pasa solo con represión. Estamos esperando el veto de Milei y ver qué pasa con los diputados y senadores, si se venden por dos monedas o refrendan las leyes que ya sacaron".

La Policía gaseó a una persona con discapacidad en la marcha de jubilados en Congreso

La violencia policial parece no tener límites y la prueba de ello es el feroz ataque a un hombre que se encontraba en muletas en plena marcha de jubilados en Congreso, en lo que hasta ahora ha sido una manifestación totalmente pacífica. De esta manera, tanto la Prefectura como la Policía Federal volvieron a destacarse por su actitud represiva hacia los adultos mayores y aquellos que los acompañan en su reclamo.

Se trata de Cristian, un hombre que presenta dificultad para movilizarse por sus propios medios en una de sus piernas. "Me asistieron, pero esto todavía arde. Me empujaron cuando estaba subiendo al cordón de la calle. Al no poder hacer como el policía quería, vino otro y me gaseó toda la cara", contó a C5N.

En medio de una protesta con baja convocatoria por las complicadas condiciones climáticas, Patricia Bullrich montó igualmente un desproporcionado operativo de seguridad sin sentido. Además de los millones invertidos en esto, el caos de tránsito es total por estas horas en pleno centro porteño.

