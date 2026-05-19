Por qué estalló la crisis económica y social en Bolivia y qué parecido hay con Argentina

crisis bolivia

Otra de las primeras medidas de Paz, tras eliminar los subsidios a los combustibles, fue también eliminar el Impuesto a la Riqueza al mismo tiempo en que subió el impuesto a los "gremiales", categoría de trabajadores similar a la de los monotributistas en la Argentina que pasaron así a tributar el 5% de sus ingresos.

Promulgó además la polémica Ley 1.720 sancionada por el Congreso en marzo pasado que implica una reforma agraria y según los críticos —organizaciones campesinas, ambientalistas y comunidades indígenas— abre las puertas a la mercantilización de la tierra, vulnera derechos de pueblos originarios y podría llevar a la pérdida de las tierras. Eliminó además la ley que impedía que la tierra pudiera estar ociosa por más de 10 años

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Paz también avanza en un ambicioso programa de privatizaciones que promete dejar un tendal de trabajadores despedidos.

Asimismo, y frente al avance de la inflación, Paz pisó los salarios de los trabajadores licuando de esta manera su poder adquisitivo lo que generó a su vez un derrumbe del consumo y la crisis de miles de pequeñas empresas y comercios.

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