Pablo Avelluto: "Probé la droga del antikirchnerismo rabioso, pero un día la dejé"

“La conferencia de Patricia Bullrich me cayó pésimo, me pareció que se abandonaron los valores del PRO por los que me sumé hace diez años", señaló Avelluto en una entrevista para Radio con Vos, respecto de las declaraciones que dio la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, donde apoyó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.