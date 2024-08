Pablo Echarri destrozó a Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez: "Aberrante"

“La denuncia es la frutilla del postre, pero la gestión de Alberto Fernández hizo un daño inmenso... Todavía tengo dudas de si fue un hecho adrede, si no fue el topo que se introdujo en un sistema para hacerlo colapsar”, consideró el actor en diálogo con Futurock.

Respecto a la actitud de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se expresó en redes sociales sobre la denuncia, Echarri la desligó del tema pero sentenció: “A Cristina le imputo la culpa por la elección de Alberto”.

“La elección de Alberto, primero y principal. Uno podría decir que ella no está adentro de Alberto para ungirlo como el posible catalizador electoral, pero lo conocía más que nosotros”, indicó el actor.

Pablo Echarri y Cristina Kirchner.jpeg

“Hasta ahora había un manto de piedad sobre el personaje de Alberto, ahora decimos todo. No era el peronista que deseamos que fuera”, lanzó.

Aseguró que "en las últimas tres elecciones los candidatos que Cristina ungió estaban más cerca de la derecha que de la izquierda" y reconoció: "Fingimos un poco de demencia a la hora de votar. Somos pragmáticos pero sabemos a quién tenemos enfrente y sabíamos que no era la mejor opción. Lo expresábamos de forma privada y ahora lo estamos expresando de forma pública”.

Al ser consultado sobre por qué no expresó esta postura antes, dijo: “Ahí es su tema, no tengo la obligación de divulgar ni decir esto antes. Y si quiero no lo digo después, pero esto va de la mano al motivo por el que me expresé políticamente años atrás. Es irrefrenable para mí, yo me secaría si no pudiese decir esto y mi existencia dejaría de tener el mismo valor. Mi único objetivo en lo político es ganarle a la derecha”.

Pablo Echarri defendió a Florencia Peña

Luego de que se conociera el video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada, corrieron rumores sobre la existencia de más videos que involucrarían a más personas del mundo del espectáculo. Entre los nombres que surgieron, fue señalada Florencia Peña, quien figura en los registros de ingreso oficiales.

“Florencia me llamó ese día antes de reunirse con Alberto Fernández para que yo le pase algo de letra. Ella claramente fue con la preocupación de ver de qué manera se podía paliar la tragedia en la que había caído nuestra actividad, que fue la primera que se cerró y la última que se abrió” en medio de la pandemia por coronavirus.

“Doy fe que Florencia Peña fue a reunirse con Alberto Fernández para hablar de los actores y nos fue difícil dar con el expresidente. Para otros fue mucho más fácil”, lanzó sin mencionar nombres.