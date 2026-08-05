Qué dijo Facundo Moyano en su declaración indagatoria tras el episodio con Candela Arizaga
El sindicalista está imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
Luego de declarar durante casi una hora ante la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Facundo Moyano recuperó la libertad la noche de este martes.
La Justicia dispuso su excarcelación con medidas de restricción, mientras continúa imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
En su indagatoria ante el auxiliar fiscal Julián Pistone, Moyano explicó: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”.
La Justicia dispuso una serie de obligaciones que el sindicalista debe cumplir para continuar el proceso en libertad, como la prohibición de acercamiento a la víctima a un radio de 300 metros.
El exlegislador estuvo detenido más de 12 horas. Primero estuvo alojado en la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad, en Belgrano, y después, antes de ser indagado, en una alcaidía del barrio porteño de Barracas.
Por pedido de Pistone, ayer a la tarde, el departamento donde vive Moyano, situado en un edificio de la avenida del Libertador al 5400, en Belgrano, fue allanado por la fuerza de seguridad porteña.
Anoche, el abogado que representa a Arizaga, Diego Storto, había dicho que la joven está destrozada. “Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó”, sostuvo el letrado respecto de los estupefacientes consumidos por la pareja.
Llamada al 911
Todo comenzó ayer a las a las 5.03 cuando personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad llegó a un edificio de la avenida del Libertador 5400 tras una llamada al número de emergencias 911.
Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el encargado de seguridad del edificio, quien refirió que un hombre y una joven habían salido “tras una incidencia” y caminaron por la avenida del Libertador.
Finalmente, la pareja fue encontrada por el personal policial en Sucre y Virrey Vertiz. Él fue identificado como Juan Facundo Moyano y ella, como Candela Arizaga. Como la joven había dicho que fue víctima de una agresión, los oficiales de la Policía de la Ciudad solicitaron la asistencia de una ambulancia del SAME.
El director del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo que la joven estaba “con un grado de excitación bastante importante” cuando la encontraron. “Ella refirió que tenía varios días de consumo de sustancias”, explicó Crescenti. También sostuvo que le hicieron un tratamiento “vía parenteral” para “lavarla” y que elimine así de su cuerpo las drogas. Fue derivada al hospital Pirovano, donde fue estabilizadada.
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