Qué dijo Facundo Moyano en su declaración indagatoria tras el episodio con Candela Arizaga

Por pedido de Pistone, ayer a la tarde, el departamento donde vive Moyano, situado en un edificio de la avenida del Libertador al 5400, en Belgrano, fue allanado por la fuerza de seguridad porteña.

Anoche, el abogado que representa a Arizaga, Diego Storto, había dicho que la joven está destrozada. “Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó”, sostuvo el letrado respecto de los estupefacientes consumidos por la pareja.

Llamada al 911

Todo comenzó ayer a las a las 5.03 cuando personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad llegó a un edificio de la avenida del Libertador 5400 tras una llamada al número de emergencias 911.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el encargado de seguridad del edificio, quien refirió que un hombre y una joven habían salido “tras una incidencia” y caminaron por la avenida del Libertador.

Finalmente, la pareja fue encontrada por el personal policial en Sucre y Virrey Vertiz. Él fue identificado como Juan Facundo Moyano y ella, como Candela Arizaga. Como la joven había dicho que fue víctima de una agresión, los oficiales de la Policía de la Ciudad solicitaron la asistencia de una ambulancia del SAME.

El director del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo que la joven estaba “con un grado de excitación bastante importante” cuando la encontraron. “Ella refirió que tenía varios días de consumo de sustancias”, explicó Crescenti. También sostuvo que le hicieron un tratamiento “vía parenteral” para “lavarla” y que elimine así de su cuerpo las drogas. Fue derivada al hospital Pirovano, donde fue estabilizadada.