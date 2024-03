Pablo Moyano contra Milei: "Si sos tan guapo, ¿por qué no le ponés un impuesto a la renta financiera y a las grandes fortunas?"

Embed - TÉLAM AMANECIÓ VALLADA: HABLA PABLO MOYANO de la CGT

Al momento de ser consultado sobre el anuncio del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien adelantó que el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso durante las sesiones ordinarias para reponer la cuarta categoría de Ganancias, Moyano consideró que “es una guachada más” contra los trabajadores” y desafió al presidente Milei: “Se hace el guapo, grita, tuitea, se hace el guapo contra los laburantes, ¿por qué si sos tan guapo, tan malo, no le aumentás la renta financiera o un impuesto a las grandes fortunas, a las mineras, no elevás las retenciones al campo? Así cualquiera es guapo".

Y agregó: “Desde nuestra organización hace más de diez años fuimos pidiendo que se eliminara Ganancias, lo hizo el compañero Sergio Massa y este tipo lo primero que hace es nuevamente sacarle guita a los laburantes. ¡Qué guapo que sos Milei, eh!”.

Pacto de Mayo: para Moyano se trata de “apretar" y "extorsionar" a los gobernadores



En tanto, adelantó que la CGT convocará a una reunión con los gobernadores en el marco del Pacto de Mayo anunciado por Milei: “Como lo hicimos cuando se iba a tratar la Ley Ómnibus y el DNU, que no se apruebe en diputados o en el Senado. Me hablan de reforma laboral... Todos los gremios han ido reformando o adecuando su actividad, esta reforma laboral es para romper los convenios colectivos de trabajo, para que el trabajador negocie su paritarias por empresa y eso no lo vamos a permitir.

Moyano consideró que el Pacto de Mayo se trata de “apretar a los gobernadores” y “extorsionarlos” para que den su aprobación o, de lo contrario, no les dará la coparticipación: “Nos tiene acostumbrados a extorsionar y apretar, son los dinosaurios del fracaso, Mauricio Macri, Luis Caputo, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal... Todos estos personajes no hicieron mier... en el 2015 y son los que hoy gobiernan este país”, lanzó.

“Este tipo está obsesionado y apretado por el FMI para que le aprueben ese cachivache que es la Ley Ómnibus. No creo que los gobernadores y diputados que hace días la rechazaron ahora cambien de opinión. Desde la CGT estamos impulsando que se voltee el DNU y en los próximos días se conversará con los gobernadores para que se rechace este Pacto”, indicó.