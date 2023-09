La amenaza de Patricia Bullrich a Pablo Moyano: "Cortás la calle y vas en cana"

Este domingo la candidata presidencial insistió con su amenaza. "Pablito Moyano tenelo claro, vos cortas la calle y vas en cana", prometió. "Sé cómo hacerlo, ya lo hice. La Argentina necesita estar ordenada, que entiendan que hay un nuevo gobierno y un nuevo orden que les va a dar paz, tranquilidad, que les permita llegar al trabajo", sostuvo Bullrich.

En ese sentido, afirmó que está dispuesta a trabajar con todos los sectores, incluido el sindical, siempre que "estén decididos a entender que no se puede seguir así" y que quieran "cambiar para que los argentinos vivamos felices, con alegría, trabajo e inversión".

"No estoy en contra de los sindicalistas sino de los que frenan el avance del país. No le voy a decir a nadie que no, solo a los que nos ponen el freno. Acá hay que poner el acelerador", remarcó la candidata opositora.

"No puede haber un milímetro de suelo argentino donde no rija la ley. En algunos lugares no entra la ley porque arman leyes propias. Necesitamos recuperar y ordenar cada milímetro de suelo argentino para que los argentinos se sientan seguros", se explayó en modo campaña electoral.