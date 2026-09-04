Pablo Quirno apuntó contra las petroleras que operan en Malvinas: "Una amenaza específica"

Para la Argentina, las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en esa zona son ilegítimas debido a que se realizan en un territorio cuya soberanía es reclamada por el país. Las empresas, en cambio, sostienen que cuentan con las autorizaciones correspondientes otorgadas por las autoridades de las islas.

La disputa adquirió una nueva dimensión a partir de las medidas anunciadas por el Gobierno de Milei, que buscan incrementar las consecuencias para las compañías que participen de proyectos vinculados con la explotación de petróleo y gas en el área.

El Gobierno busca ampliar las sanciones

La estrategia oficial no se limita a las empresas que desarrollan directamente las actividades de exploración o producción. El Ejecutivo también apunta a extender las medidas a otros actores que formen parte de la cadena vinculada con los proyectos hidrocarburíferos. Entre ellos aparecen accionistas, directivos, proveedores y compañías que presten servicios relacionados con las operaciones en las islas.

De acuerdo con lo explicado por Quirno, el objetivo es que las empresas tengan que considerar las consecuencias de continuar vinculadas con proyectos petroleros en Malvinas frente a las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina.

El canciller mencionó además que las advertencias oficiales alcanzan a unas 180 compañías relacionadas con actividades hidrocarburíferas en las islas. La lógica planteada por el Gobierno es aprovechar el peso creciente de la Argentina como productor energético para generar un costo adicional a quienes decidan participar de emprendimientos petroleros en el territorio cuya soberanía reclama Buenos Aires.