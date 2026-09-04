Pablo Quirno apuntó contra las petroleras que operan en Malvinas: "Una amenaza específica"
El canciller respaldó las medidas del Gobierno contra las compañías vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las islas.
El Gobierno de Javier Milei volvió a endurecer su postura frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las Islas Malvinas. En ese contexto, el canciller Pablo Quirno cuestionó a las compañías petroleras que participan de proyectos en el archipiélago y las ubicó como parte de una situación que la Argentina considera una amenaza para sus intereses estratégicos.
El funcionario habló este viernes durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú, Misiones, donde se refirió a las medidas impulsadas por el Ejecutivo y a la estrategia oficial para aumentar la presión sobre las empresas que intervengan en la explotación de recursos naturales en las islas.
Al explicar la posición argentina, Quirno destacó que el país cuenta actualmente con recursos energéticos de enorme importancia y planteó que su desarrollo puede modificar la relación de fuerzas frente a las compañías que evalúan participar de proyectos en Malvinas. “Valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente ante una amenaza específica”, sostuvo el canciller.
En esa línea, hizo especial hincapié en el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales activos energéticos de la Argentina. Para Quirno, el crecimiento de la producción hidrocarburífera en el país puede convertirse también en una herramienta para que las empresas deban evaluar dónde concentrar sus inversiones. “Hoy existe Vaca Muerta y estamos generando el desincentivo para que las petroleras tengan que elegir. Lo mismo que nuestros países y vecinos”, señaló.
La disputa por el petróleo en las Islas Malvinas
El enfrentamiento se encuentra estrechamente relacionado con el proyecto Sea Lion, un emprendimiento de explotación petrolera ubicado en aguas próximas a las Islas Malvinas. La iniciativa está encabezada por Navitas Petroleum, compañía israelí que posee el 65% del proyecto, mientras que Rockhopper Exploration, de origen británico, controla el 35% restante.
Para la Argentina, las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en esa zona son ilegítimas debido a que se realizan en un territorio cuya soberanía es reclamada por el país. Las empresas, en cambio, sostienen que cuentan con las autorizaciones correspondientes otorgadas por las autoridades de las islas.
La disputa adquirió una nueva dimensión a partir de las medidas anunciadas por el Gobierno de Milei, que buscan incrementar las consecuencias para las compañías que participen de proyectos vinculados con la explotación de petróleo y gas en el área.
El Gobierno busca ampliar las sanciones
La estrategia oficial no se limita a las empresas que desarrollan directamente las actividades de exploración o producción. El Ejecutivo también apunta a extender las medidas a otros actores que formen parte de la cadena vinculada con los proyectos hidrocarburíferos. Entre ellos aparecen accionistas, directivos, proveedores y compañías que presten servicios relacionados con las operaciones en las islas.
De acuerdo con lo explicado por Quirno, el objetivo es que las empresas tengan que considerar las consecuencias de continuar vinculadas con proyectos petroleros en Malvinas frente a las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina.
El canciller mencionó además que las advertencias oficiales alcanzan a unas 180 compañías relacionadas con actividades hidrocarburíferas en las islas. La lógica planteada por el Gobierno es aprovechar el peso creciente de la Argentina como productor energético para generar un costo adicional a quienes decidan participar de emprendimientos petroleros en el territorio cuya soberanía reclama Buenos Aires.
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