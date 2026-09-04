El rating de la cadena nacional de Javier Milei por Malvinas superó a sus mensajes anteriores
El discurso presidencial sobre el reclamo argentino de soberanía tuvo una audiencia considerable y quedó por encima de las otras cadenas nacionales realizadas durante 2026.
La cadena nacional de Javier Milei dedicada a la causa Malvinas consiguió un importante nivel de audiencia y se convirtió en el mensaje presidencial más visto de los cuatro que fueron emitidos durante 2026. La exposición, que tuvo una duración de 15 minutos, comenzó con 30,2 puntos de rating acumulado entre los cinco canales de aire y las señales de noticias que transmitieron el discurso y finalizó con 29 puntos.
De acuerdo con los datos difundidos sobre la medición, la cifra representa una audiencia superior a 1.750.000 personas. El interés estuvo relacionado con el contenido del mensaje, en el que el Presidente hizo referencia al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y presentó diferentes anuncios vinculados con Defensa, sanciones a empresas y la política exterior del Gobierno frente a la disputa de soberanía con el Reino Unido.
La cadena nacional por Malvinas quedó primera en el rating de 2026
El dato más significativo aparece al comparar la transmisión con las anteriores cadenas nacionales protagonizadas por Milei durante este año. Ninguna de las otras tres exposiciones había conseguido alcanzar los registros obtenidos por el mensaje dedicado a Malvinas.
La cadena nacional del 1° de marzo, correspondiente a la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, había alcanzado 21,3 puntos. En tanto, el discurso relacionado con el fallo de la Justicia de Estados Unidos favorable a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF había logrado 24,3 puntos.
También quedó por encima de la transmisión en la que Milei anunció modificaciones relacionadas con la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Aquella cadena comenzó con 28,3 puntos y luego experimentó una caída de 4,7 puntos durante su desarrollo.
En cambio, el mensaje por Malvinas presentó una variación mucho más reducida entre el inicio y el cierre. La transmisión comenzó en 30,2 puntos y terminó en 29, lo que reflejó una pérdida de apenas 1,2 puntos durante los 15 minutos de duración.
¿Qué programas lideraban antes del discurso de Milei?
Antes de que comenzara la cadena nacional, la competencia entre los canales podía observarse de manera individual. Telefe Noticias se encontraba al frente con 7,2 puntos de rating. Detrás aparecía Telenoche, de El Trece, con 5,8 puntos. En América, LAM registraba 4,8, mientras que Bendita, por El Nueve, alcanzaba 2,9 puntos. La Televisión Pública, por su parte, marcaba 0,2.
Una vez iniciada la transmisión presidencial, esos registros dejaron de mostrarse de manera separada y pasaron a integrar la medición general de “Cadena Nacional”. Así, el discurso sobre Malvinas no solo consiguió ubicarse como el mensaje presidencial con mayor audiencia del año, sino que también mostró una fuerte capacidad para mantener al público frente a las pantallas.
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