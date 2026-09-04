Reino Unido le lanzó una fuerte advertencia a Milei por Malvinas: "En alerta las 24 horas"

De esta manera, el funcionario británico volvió a colocar el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas como uno de los principales argumentos utilizados por Reino Unido para sostener su posición sobre el territorio.

Reino Unido cuestionó los anuncios del Presidente argentino

La respuesta también incluyó críticas directas al discurso de Milei. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, consideró que el mensaje presidencial estuvo relacionado con el escenario político interno argentino y buscó diferenciarlo de la situación en las islas. “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”, sostuvo Streeting.

El funcionario británico también reiteró la posición histórica de Londres y aseguró: “Las Malvinas son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”.