Reino Unido le lanzó una fuerte advertencia a Milei por Malvinas: "En alerta las 24 horas"
El Gobierno británico reaccionó al discurso de Javier Milei y ratificó su respaldo a los habitantes del archipiélago. Desde Londres no se guardaron nada.
El Gobierno de Reino Unido salió al cruce del mensaje que Javier Milei realizó en cadena nacional por la causa Malvinas y volvió a dejar en claro que mantendrá su postura sobre el archipiélago. La respuesta llegó horas después de que el Presidente argentino reafirmara el reclamo de soberanía sobre las islas y anunciara una serie de medidas contra empresas petroleras vinculadas con actividades en la zona.
Desde Londres, el vocero del primer ministro Andy Burnham sostuvo que el respaldo británico a las Islas Malvinas permanece firme y realizó una referencia directa a la capacidad de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. “Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, afirmó el funcionario, según consignó la BBC.
La declaración marcó el tono de la respuesta británica frente al discurso de Milei, que estuvo centrado en la reivindicación argentina sobre el archipiélago y en una serie de anuncios relacionados con la política exterior y el sector energético.
La respuesta británica después del mensaje de Javier Milei
El Gobierno británico también buscó remarcar que su posición respecto de los habitantes de las islas no sufrió ninguna modificación. El vocero de Downing Street aseguró que las autoridades de Reino Unido “apoyan plenamente” a los isleños y que las fuerzas de seguridad permanecerán en el territorio mientras sus habitantes así lo quieran.
La postura fue reforzada por el secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, quien publicó un mensaje en redes sociales para defender la posición de Londres respecto de la autodeterminación. “Las Islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños. Su derecho a la autodeterminación es primordial, fundamentado en el derecho internacional, y lo defenderemos con firmeza”, señaló Miliband.
De esta manera, el funcionario británico volvió a colocar el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas como uno de los principales argumentos utilizados por Reino Unido para sostener su posición sobre el territorio.
Reino Unido cuestionó los anuncios del Presidente argentino
La respuesta también incluyó críticas directas al discurso de Milei. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, consideró que el mensaje presidencial estuvo relacionado con el escenario político interno argentino y buscó diferenciarlo de la situación en las islas. “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”, sostuvo Streeting.
El funcionario británico también reiteró la posición histórica de Londres y aseguró: “Las Malvinas son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”.
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