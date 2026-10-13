Pablo Quirno confirmó que sigue en pie la organización por la visita del papa León XIV
El canciller afirmó que la prioridad es la salud del pontífice y que la decisión final dependerá del Vaticano.
Pablo Quirno se refirió al estado de salud del papa León XIV tras la operación pulmonar y señaló que el Gobierno sigue de cerca su evolución y continúa con la organización de la visita a la Argentina prevista para noviembre.
"Seguimos con mucha atención lo que estaba sucediendo con la salud del papa y las buenas noticias que parecen estar viniendo tras la intervención a la que fue sometido", expresó el funcionario en declaraciones radiales.
Consultado sobre cuándo se definirá si el pontífice viajará al país, el canciller remarcó: "Siempre hay que esperar y obviamente la prioridad para nosotros es su estado de salud".
En ese sentido, explicó: "Son decisiones que tomará el Vaticano. Seguramente habrá que esperar la recuperación, toda la información que tenemos del Vaticano es que la intención del papa, antes de su intervención, era realizar esta visita tan esperada por los argentinos, pero como estas cosas inesperadas suceden, hay que esperar las decisiones finales".
"Nosotros obviamente a disposición de lo que decida el Vaticano y el papa, la organización sigue adelante. Ayer tuvimos una reunión con el Vaticano para tratar detalles de la visita, también hoy recibimos indicación de la Nunciatura con los requerimientos para el avance de los equipos", detalló.
Si bien el funcionario reconoció que el escenario podría cambiar por la situación de salud del pontífice y aseguró que "todos están trabajando para que la visita suceda".
"En caso de que no suceda por este imponderable... pero a nosotros nos va a encontrar con los brazos abiertos para recibirlo", concluyó.
El cardenal Ángel Rossi sobre la visita del papa León XIV a Córdoba: "Mantenemos la ilusión y el deseo"
El cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, se refirió al viaje del papa León XIV a la provincia previsto para el próximo 10 de noviembre, y transmitió tranquilidad respecto a su estado de salud tras la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Hospital Gemelli de Roma. A pesar de las dudas generadas por la suspensión temporal de la agenda papal, Rossi afirmó que la comunidad religiosa mantiene intacta la esperanza de concretar el encuentro.
"La noticia shockea un poquito, pero mantenemos por supuesto la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá", manifestó el arzobispo en declaraciones a medios locales, al tiempo que remarcó que lo primordial continúa siendo la salud del Santo Padre.
Preparativos en marcha y llamado a la oración
El arzobispo confirmó que la organización técnica y logística para la escala cordobesa no se ha detenido. Ante la consulta sobre la continuidad del operativo desplegado en la provincia, Rossi fue enfático al señalar que "no podemos aflojar" y pidió acompañar al pontífice con la oración durante su proceso de rehabilitación.
"Rezamos en primer lugar. Uno a veces piensa egoístamente en su venida, pero lo primero que hay que pensar es en su salud", reflexionó Rossi, quien recordó haber compartido momentos recientes con León XIV en Roma y lo definió como una persona activa y de gran vitalidad.
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