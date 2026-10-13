Pablo Quirno confirmó que sigue en pie la organización por la visita del papa León XIV

Si bien el funcionario reconoció que el escenario podría cambiar por la situación de salud del pontífice y aseguró que "todos están trabajando para que la visita suceda".

"En caso de que no suceda por este imponderable... pero a nosotros nos va a encontrar con los brazos abiertos para recibirlo", concluyó.

El cardenal Ángel Rossi sobre la visita del papa León XIV a Córdoba: "Mantenemos la ilusión y el deseo"

El cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, se refirió al viaje del papa León XIV a la provincia previsto para el próximo 10 de noviembre, y transmitió tranquilidad respecto a su estado de salud tras la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Hospital Gemelli de Roma. A pesar de las dudas generadas por la suspensión temporal de la agenda papal, Rossi afirmó que la comunidad religiosa mantiene intacta la esperanza de concretar el encuentro.

"La noticia shockea un poquito, pero mantenemos por supuesto la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá", manifestó el arzobispo en declaraciones a medios locales, al tiempo que remarcó que lo primordial continúa siendo la salud del Santo Padre.

Preparativos en marcha y llamado a la oración

El arzobispo confirmó que la organización técnica y logística para la escala cordobesa no se ha detenido. Ante la consulta sobre la continuidad del operativo desplegado en la provincia, Rossi fue enfático al señalar que "no podemos aflojar" y pidió acompañar al pontífice con la oración durante su proceso de rehabilitación.

"Rezamos en primer lugar. Uno a veces piensa egoístamente en su venida, pero lo primero que hay que pensar es en su salud", reflexionó Rossi, quien recordó haber compartido momentos recientes con León XIV en Roma y lo definió como una persona activa y de gran vitalidad.