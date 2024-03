Pacto de Mayo: Guillermo Francos le respondió a Axel Kicillof

kicillof contra milei

En diálogo con TN, Francos aseguró que todavía no sabe qué mandatarios provinciales confluirán finalmente el próximo viernes en Casa Rosada para avanzar en el denominado "Pacto de Mayo" que propuso Milei y que condicionó al acompañamiento irrestricto de los proyectos de ley que enviará al Congreso de la Nación en los próximos días para insistir con la "Ley Ómnibus".

“Sé que hay algunos que se resisten un poco a encarar el pacto”, admitióel ministro del Interior.

Acerca del diálogo con Kicillof, Francos consideró que “capaz que es para otra etapa, no para esta. Imagino que no va a estar. No tiene sentido invitarlo. Se pone en una actitud confrontativa que no es la actitud que estamos buscando, se pone en una actitud que le adjudica al Presidente, que es el que está convocando a un pacto. Allá él”.

A pesar del fuerte enfrentamiento que sostiene la Casa Rosada con las provincias tras la decisión de Milei de ahogarlas financieramente a partir del recorte de recursos como modo de disciplinamiento, Francos se mostró optimista en cuanto a los niveles de participación".

“Yo entiendo que van a venir varios gobernadores y habrá que ver las posibilidades que tiene cada uno, es un cambio que empieza. Hasta mayo hay un trecho y van a pasar varias cosas, pero iniciar el camino es importante”, evaluó y enfatizó en la importancia de “empezar” a recorrer ese trayecto. “Tenemos hasta el 25 de mayo, que fue la fecha que puso el presidente y puede haber debates y acuerdos”, insistió.

En tanto, el ministro se refirió a los cambios que tuvo el proyecto de ley Bases, que regresó a comisiones luego del traspié que tuvo durante el debate de los artículos en particular en la Cámara de Diputados, y aseguró que “quedó más estilizada” para cuando vuelva a debatirse en el Congreso.

En ese sentido, adelantó que el Gobierno va a centrarse en los aspectos de la norma que consideran “más importante”. Entre esas cuestiones, mencionó la delegación de facultades al presidente, una de las más resistidas por la oposición.

“Gobernar un estado de emergencia sin facultades no le pasó a ningún presidente”, remarcó y recordó que habían llegado a un acuerdo de cederlas “por el plazo de un año”.

“El presidente está convencido que sin (aún) tener esas facultades avanzó tanto en la macro... imagínense lo que pude hacer con ellas en el campo de la desregulación”, ejemplificó.