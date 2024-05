¿Se diluye el Pacto de Mayo? El Gobierno analiza hacer un acto en Córdoba pero sin gobernadores

"Si no es mayo, será en junio o en julio. No hay problema. Las reformas estructurales son para el largo plazo. Tarde o temprano las reformas las vamos a hacer", indicó el libertario este martes tras inaugurar el busco del ex mandatario Carlos Menem en Balcarce 50.

Esta versión que dejaron circular desde el mismo oficialismo surge en horas en que el oficialismo no avanza en el tratamiento en comisiones del proyecto, el que parece poco probable que llegue al recinto antes del 25 de mayo cuando incluso podría regresar a Diputados para modificaciones.

De esta manera, el Pacto de Mayo podría tratarse simplemente de un acto encabezado por Milei y acompañado por sus seguidores libertarios. De hecho ya fueron varios los gobernadores que habían adelantado que no participaría, como el caso de Axel Kicillof.

milei pacto de mayo