Papelón: la coincidencia entre el discurso de Javier Milei ante la ONU y el diálogo de una famosa serie

En adición a esto, calificó a la ONU de "impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales como la aberrante invasión rusa a Ucrania", así como también señaló que "tampoco ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas". Asimismo, sostuvo que la Organización de las Naciones Unidas es "socialista" y la apuntó como "una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad".

No obstante, los internautas encontraron una llamativa coincidencia entre el discurso del libertario y un diálogo de la serie "The West Wing" que no tardó en viralizarse en redes sociales. Entre risas, los usuarios de X destacaron que esto "no es la primera vez que sucede" con el primer mandatario.

Configurando un verdadero papelón para el jefe de Estado, un video comenzó a circular mostrando cada una de las semejanzas, que prácticamente es todo el discurso.

Las increíbles coincidencias entre el discurso de Milei ante la ONU y una famosa serie

"Creemos en la libertad de culto para todos" , señalaba Milei, mientras el personaje de la famosa serie indicaba: "Estamos a favor de la libertad de culto en todas partes" .

, señalaba Milei, mientras el personaje de la famosa serie indicaba: . Seguidamente, el Presidente manifestaba: "Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión ". En tanto, en The West Wing decían: "Y porque, en nuestro tiempo, puedes construir una bomba en tu país y llevarla a mi país, lo que sucede en tu país es muy importante para mí. Por lo tanto, estamos a favor de la libertad de la tiranía en todas partes ".

". En tanto, en The West Wing decían: "Y porque, en nuestro tiempo, puedes construir una bomba en tu país y llevarla a mi país, lo que sucede en tu país es muy importante para mí. Por lo tanto, ". "Ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos" , decía Milei ante la ONU, mientras que el personaje de la serie marcaba: "Ya sea bajo la apariencia de opresión política, Toby, o esclavitud económica, Josh, o fanatismo religioso, C.J., esa idea tan fundamental no puede ser abordada simplemente con nuestro apoyo. Debe ser abordada con nuestra fuerza" .

, decía Milei ante la ONU, mientras que el personaje de la serie marcaba: . Finalmente, el jefe de Estado argentino remarcaba: "Diplomáticamente, económicamente y materialmente", que es exactamente lo mismo que indicaban en "The West Wing".

coincidencia milei con serie.mp4