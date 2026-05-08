Imputan a Demian Reidel por millonarios gastos con tarjetas de Nucleoeléctrica: los detalles

A principios de este mes, cuando se conocieron los hechos investigados, Demian Reidel negó haber hecho gastos personales con la tarjeta corporativa de la empresa estatal que dirigió, asegurando que no tiene “nada que ocultar” y pidió que “se investigue hasta el último peso”.

“Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada”, afirmaba, señalando que en las revelaciones mediáticas que derivaron en la causa judicial se “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa”.

Aseguró que “intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta” y añadió que “ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”, subrayó.