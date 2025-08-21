Para Javier Milei, "tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo"

"Todos sus familiares y amigos viven desde hace años del Estado, ya sea porque son empleados públicos o porque tienen negocios ilegítimos. Les quiere hacer leer a la gente que los resultados llegan por arte de magia", señaló Javier Milei, quien hizo campaña contra la "casta" pero terminó teniendo apellidos como Menem en sus filas.

El jefe de Estado argumentó que en Unión por la Patria "saben que sin acceso al financiamiento externo por culpa de sus constantes desajuste fiscales y maltratos a los acreedores, este gasto deficitario solo se podría financiar vía emisión monetaria", es decir, con una suba de inflación.

"Volver a abrir la canilla de la emisión monetaria implica volver al sendero catastrófico de destrucción inflacionaria que tanto nos costó dejar atrás", advirtió.

"Por eso decimos que los kirchneristas, en el Congreso, no tienen ninguna otra intención más que devolver a los 47 millones de los argentinos el peor momento del 2023 y también, por qué no decirlo, la crisis que tanto dejaron plantada y que pudimos evitar exitosamente", insistió.

"Es sencillo: ellos buscan romper la economía porque saben que la suya siempre va a estar y más aún la suya va a estar siempre que la gente crea que dependen de ellos", argumentó con un discurso con aires proselitistas por lo afincado en la grieta.

"A ver si se entiende de una vez: al kirchnerismo no le importa arruinarle la vida a todos los argentinos de bien con tal de ir contra nuestra gestión", sentenció.

Para el mandatario, el peronismo, y en especial el kirchnerismo, busca “romper la ilusión de la gente” porque de concretarse, “pierden para siempre”, y los acusó de tener como único plan “sabotear el futuro”.

“Esto es lo que ha quedado demostrado en los últimos tres meses en el Congreso y ya ni siquiera buscan esconderlo”, convino.

"Hay muchos que hacen como crítica diciendo: en el primer año o en el durante el 2024 hubo gestión política y ahora no hay gestión política. La realidad es que ahí hay, básicamente, dos grandes errores en esa forma de hacer el planteo: primero, no entender qué son y cómo son los kirchneristas", expresó Javier Milei.

"Uno podría decir que durante el 2024 la agenda legislativa fluyó y durante el 2025 está empastada, atascada. Es muy simple: el motivo por el cual se aprobaban las cosas es porque creían que iban a salir mal; es decir, lo habilitaron porque estaban convencidos que íbamos a terminar de incendiar las ideas para que ellos pudieran perpetuarse en el poder", explicó.

El mandatario calificó como "héroes" a los 83 diputados aliados y oficialistas que "defendieron" el equilibrio fiscal contra "los degenerados fiscales", en referencia al veto contra el aumento jubilatorio.