Luis Caputo: "No nos vamos a mover un ápice del plan económico"
Ante empresarios, el ministro prometió más ajuste y minimizó el rechazo al veto a la emergencia en Discapacidad. Aseguró que seguirán pasando la motosierra.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se presentó este jueves ante los empresarios reunidos en el Council of the Americas y minimizó el fuerte revés que le asestó ayer la Cámara de Diputados de la Nación tras rechazar el veto presidencial a la declaración de la emergencia en el área de Discapacidad.
"Esto es una situación más, ya habíamos hablado hace meses. Cuanto mejor nos vaya económicamente, más ataques vamos a padecer y estábamos preparados para esto", aseguró Caputo.
"Además lo vemos como algo casi natural, en el sentido de que la Argentina está en un proceso de cambio revolucionario. Lo está mirando el mundo entero y naturalmente toca intereses, esto es una obviedad. De manera que genera tanta atención al mundo, Nosotros vemos obstáculos de corto plazo, no cambia para nosotros el mediano y largo plazo. No nos vamos a mover un ápice de lo que es nuestro programa económico", sentenció el ministro.
En el marco de su presentación, Caputo mostró un cuadro comparativo con variables económicas de fines de 2023 y los valores actuales. Entre ellas, destacó la baja de la inflación núcleo —que pasó de más del 28% en diciembre pasado al 1,5% según el último dato del INDEC—, el aumento de las reservas brutas, que hoy duplican el nivel heredado, y la eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central, que al asumir la gestión sumaban 64 mil millones de dólares. También señaló la caída de la pobreza, del 53% al 32%.
El ministro defendió la consistencia de su plan económico y agregó con ironía: "la gente no es tonta. Se da cuenta que esto lo hacen únicamente con el objetivo de desestabilizar".
De esta manera, reforzó un discurso en sintonía con el de los principales operadores económicos tras la votación en el Congreso, que ponía en riesgo un aumento del gasto público. Cabe recordar que durante toda la jornada del miércoles la city reaccionó de forma negativa, en especial en el segmento de bonos en dólares, donde los precios registraron un fuerte desplome.
El ministro de Economía también destacó lo que definió como una paradoja de la última jornada. “Mientras el Congreso hacía una de sus trapisondas, el Presidente recibía a dos de las principales mineras del mundo, que anunciaron inversiones por 27 mil millones de dólares”, subrayó.
Caputo aprovechó además para convocar al sector privado a sumarse activamente al proceso de transformación que impulsa el Gobierno. “Hay momentos en que la historia cambia, no es algo para leer en los libros sino algo que estamos viviendo ahora. Los invito a sentirse protagonistas, porque el verdadero protagonista de este cambio es el sector privado”, señaló.
Y prometió continuidad en la hoja de ruta oficial. “Vamos a seguir bajando la inflación, reduciendo impuestos, disminuyendo la pobreza, desregulando la economía, generando oportunidades de inversión y mejores salarios”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario