Luis Caputo: "No nos vamos a mover un ápice del plan económico"

De esta manera, reforzó un discurso en sintonía con el de los principales operadores económicos tras la votación en el Congreso, que ponía en riesgo un aumento del gasto público. Cabe recordar que durante toda la jornada del miércoles la city reaccionó de forma negativa, en especial en el segmento de bonos en dólares, donde los precios registraron un fuerte desplome.

El ministro de Economía también destacó lo que definió como una paradoja de la última jornada. “Mientras el Congreso hacía una de sus trapisondas, el Presidente recibía a dos de las principales mineras del mundo, que anunciaron inversiones por 27 mil millones de dólares”, subrayó.

Caputo aprovechó además para convocar al sector privado a sumarse activamente al proceso de transformación que impulsa el Gobierno. “Hay momentos en que la historia cambia, no es algo para leer en los libros sino algo que estamos viviendo ahora. Los invito a sentirse protagonistas, porque el verdadero protagonista de este cambio es el sector privado”, señaló.

Y prometió continuidad en la hoja de ruta oficial. “Vamos a seguir bajando la inflación, reduciendo impuestos, disminuyendo la pobreza, desregulando la economía, generando oportunidades de inversión y mejores salarios”.