Desde el Gobierno porteño se refirieron a la reunión por paro de colectivos: "No nos convocaron"

“Si nos convocan a una reunión, vamos a ir; lo hicimos mil veces. Es un tema de interés que afecta a muchísimas personas; es una cuestión que, más allá de que no es de nuestra competencia, toca Ciudad de Buenos Aires, la afecta y tiene vinculación con otros servicios de la Ciudad como el subte”, expresó el funcionario porteño en declaraciones televisivas.

“Ni nos convocaron, no avisaron. No se habló de tener que hacer una reunión unos días antes. Nada”, subrayó Miguel, añadiendo que “si Massa nos convoca oficialmente vamos y no sería una novedad: tuvimos muchas reuniones con el Ministerio de Transporte de Nación”.

Además dijo que “la competencia de ellos (el Gobierno nacional) es el transporte de colectivos. Hay 32 líneas que circulan sobre la Ciudad y colaboramos con una parte de los subsidios a la tarifa, aunque no debamos”, agregó.

“No tenemos ni la menor idea ni participación en ver si cumplen o no cumplen los acuerdos”, se desligó el funcionario sobre el transporte colectivo que circula por la Ciudad de Buenos Aires.