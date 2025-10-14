Paro docente a nivel nacional este martes en reclamo de una nueva ley de Financiamiento Educativo

Además se pide un aumento del presupuesto educativo, que permitiría reestablecer los servicios que se vieron comprometidos por el uso de la "motosierra".

Como el paro docente de este martes es a nivel nacional se espera que permanezcan cerradas todas las escuelas y centros de enseñanza públicos, en todos los turnos.

Paro docente convocatoria CTERA CTERA convocó a un paro docente a nivel nacional para este martes

En mayo de este año el gobierno de Javier Milei retiró al Estado como parte negociadora en la Paritaria Nacional Docente, y delegó su rol en el Consejo Federal de Educación.

De acuerdo con el texto del Decreto 341/2025, la Secretaría de Educación se limitará a refrendar el acuerdo y solo intervendrá para "refrendar el convenio o requerir que se realice una nueva propuesta cuando por razones presupuestarias no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente".

La Paritaria Docente Nacional establece el piso mínimo por debajo del cual no puede cobrar ningún docente en el país y establece así una referencia para la discusión que luego se da distrito por distrito.