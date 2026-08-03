CTERA aseguró que el paro nacional tuvo un alto acatamiento y ratificó el plan de lucha
La confederación destacó la adhesión a la medida en todo el país y marchó junto a gremios universitarios y estatales para reclamar la convocatoria a la paritaria nacional.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) aseguró que el paro nacional docente realizado este lunes tuvo un alto nivel de acatamiento en todas las provincias.
La medida de fuerza coincidió con el regreso a clases en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y se desarrolló en medio de un fuerte cruce con el Gobierno nacional, que dispuso controles para relevar el nivel de adhesión en las escuelas. Mientras desde el Poder Ejecutivo cuestionaron el paro, la organización sindical denunció una situación de "hostigamiento" hacia la docencia a raíz de esos relevamientos.
Además de la huelga, CTERA encabezó una multitudinaria movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación, junto con CONADU, CONADU Histórica y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), donde reclamaron mejoras salariales y políticas que garanticen "el derecho social a la educación".
"La extraordinaria respuesta de la docencia en todo el territorio nacional demuestra, una vez más, la unidad y el compromiso con la defensa de la educación pública, los derechos laborales y el futuro de millones de estudiantes", expresó la confederación en un comunicado.
En ese marco, el gremio también agradeció "a cada trabajadora y trabajador de la educación que hizo posible esta histórica jornada de lucha" y reafirmó su decisión de continuar con el plan de acción "hasta obtener respuestas concretas a los legítimos reclamos de la docencia argentina".
Paro nacional docente: reclamo por la paritaria nacional
La movilización estuvo encabezada por la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel, junto a integrantes de la Junta Ejecutiva Nacional, representantes de las entidades de base de todo el país y el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky.
Durante el acto, Alesso sostuvo que "los docentes argentinos estamos viviendo una situación gravísima en todo el país" y denunció que existe "una brutal subejecución del presupuesto educativo por indicaciones del FMI". Además, aseguró que la situación salarial y de inversión educativa atraviesa "la peor serie histórica de los últimos 30 años".
La dirigente recordó que los sindicatos realizaron "múltiples actividades", entre ellas paros, radios abiertas, caravanas, presentaciones y volanteadas, para reclamar la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. "Hasta esta fecha el Gobierno nacional no hizo nada", cuestionó.
Entre los principales reclamos, CTERA exige la convocatoria "urgente" a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el envío de los fondos nacionales adeudados a las provincias y el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Asimismo, rechazó el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las políticas que, según sostienen, avanzan sobre el financiamiento de la escuela pública y los derechos laborales de la docencia.
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