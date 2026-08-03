CTERA aseguró que el paro nacional tuvo un alto acatamiento y ratificó el plan de lucha

Paro nacional docente: reclamo por la paritaria nacional

La movilización estuvo encabezada por la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel, junto a integrantes de la Junta Ejecutiva Nacional, representantes de las entidades de base de todo el país y el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky.

Durante el acto, Alesso sostuvo que "los docentes argentinos estamos viviendo una situación gravísima en todo el país" y denunció que existe "una brutal subejecución del presupuesto educativo por indicaciones del FMI". Además, aseguró que la situación salarial y de inversión educativa atraviesa "la peor serie histórica de los últimos 30 años".

La dirigente recordó que los sindicatos realizaron "múltiples actividades", entre ellas paros, radios abiertas, caravanas, presentaciones y volanteadas, para reclamar la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. "Hasta esta fecha el Gobierno nacional no hizo nada", cuestionó.

Entre los principales reclamos, CTERA exige la convocatoria "urgente" a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el envío de los fondos nacionales adeudados a las provincias y el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Asimismo, rechazó el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las políticas que, según sostienen, avanzan sobre el financiamiento de la escuela pública y los derechos laborales de la docencia.