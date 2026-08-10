Paro nacional: comunicado de Sandra Pettovello
El Ministerio de Capital Humano rechazó la inminente medida de fuerza. Afirman que el paro nacional de agosto es político y no un reclamo genuino.
El Gobierno cruzó duramente a los gremios docentes tras el anuncio de un paro nacional universitario. A través de un documento oficial emitido por la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello, el oficialismo desestimó por completo la medida de fuerza y afirmó que no existe ningún incumplimiento estatal previo.
IMPORTANTE: Video estremecedor del terremoto en Colombia: así colapsó un edificio en el centro de Pereira
Los detalles del comunicado de Sandra Pettovello y la paritaria
El Ministerio de Capital Humano informó formalmente a la sociedad que la mesa paritaria con los distintos gremios universitarios, tanto docentes como no docentes, ya se encuentra debidamente convocada. La fecha estipulada para concretar este importante encuentro de negociación es el próximo 1 de septiembre, avanzando conforme al cronograma que había sido oportunamente establecido por las autoridades.
Asimismo, mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Gobierno remarcó que ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia. Frente a este escenario institucional, el escrito concluye firmemente que la huelga programada para el 12 de agosto constituye únicamente una "medida de carácter político" que carece de sustento, negando cualquier tipo de deuda pendiente o falta por parte de la administración nacional.
Te puede interesar
Dejá tu comentario