Paro nacional: comunicado de Sandra Pettovello

Asimismo, mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Gobierno remarcó que ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia. Frente a este escenario institucional, el escrito concluye firmemente que la huelga programada para el 12 de agosto constituye únicamente una "medida de carácter político" que carece de sustento, negando cualquier tipo de deuda pendiente o falta por parte de la administración nacional.