Patricia Bullrich anticipó que en el Senado "estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad"

Para la exministra de Seguridad, el proyecto en debate es “una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”.

En efecto, las negociaciones para unificar posturas en el Senado continuaron hasta el mismo día de la sesión en Diputados, el 22 de octubre pasado; finalmente, la oposición cedió su pretensión original de prorrogar la Ley de Emergencia para respaldar una norma de orden público con efectos permanentes.

"Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", finalizó Bullrich su publicación en la red social X, posiblemente en alusión al discurso sectario que cotidianamente se emite desde el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei.