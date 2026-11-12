Patricia Bullrich anticipó que en el Senado "estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad"
Después de haber logrado un casi inédito consenso para emitir dictamen de comisiones, la cámara alta trataría el proyecto con media sanción de Diputados el jueves de la próxima semana.
Tras la visita del papa León XIV, quien calificó a las personas con discapacidad como “una bendición”, Patricia Bullrich anunció este jueves que “estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado”.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta se refirió así a la eventual sanción del proyecto aprobado casi unánimemente en Diputados, lo que podría ocurrir en la sesión prevista para el jueves de la semana próxima.
Como se sabe, en el Senado el dictamen se firmó el 4 de noviembre sin modificaciones con el apoyo del oficialismo libertario, el peronismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales, que llegaron a un casi inédito consenso para lograr las firmas necesarias.
En ese sentido, Bullrich usó las redes sociales para destacar que "estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado” a horas de la partida del Sumo Pontífice tras su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione.
De hecho, fue en la institución ubicada en la localidad bonaerense de Claypole donde el Papa protagonizó uno de los momentos más emotivos, al subir al escenario y encontrarse con las personas con discapacidad que viven y reciben atención allí, donde expresó: “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”.
Para la exministra de Seguridad, el proyecto en debate es “una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”.
En efecto, las negociaciones para unificar posturas en el Senado continuaron hasta el mismo día de la sesión en Diputados, el 22 de octubre pasado; finalmente, la oposición cedió su pretensión original de prorrogar la Ley de Emergencia para respaldar una norma de orden público con efectos permanentes.
"Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", finalizó Bullrich su publicación en la red social X, posiblemente en alusión al discurso sectario que cotidianamente se emite desde el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei.
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