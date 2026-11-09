Papa León XIV en Argentina: todo lo que tenés que saber

Lunes: Tras el Cottolengo, celebra una misa al mediodía. A las 16:10 estará en la UCA, a las 17:30 en el Palacio San Martín y a las 18:45 en la Catedral Metropolitana.

Tras el Cottolengo, celebra una misa al mediodía. A las 16:10 estará en la UCA, a las 17:30 en el Palacio San Martín y a las 18:45 en la Catedral Metropolitana. Martes: Viajará a Córdoba para dar una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y encontrarse con el clero local, retornando por la tarde a Buenos Aires para un encuentro con jóvenes.

Viajará a Córdoba para dar una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y encontrarse con el clero local, retornando por la tarde a Buenos Aires para un encuentro con jóvenes. Miércoles: Visitará un complejo penitenciario, dará una misa en la Plaza de la Basílica de Luján y partirá desde Ezeiza hacia Lima, Perú.

¿A qué hora es la misa del Papa en el Monumento de los Españoles?

La Santa Misa por las familias se celebra este lunes 9 de noviembre a las 11:30 horas en el emblemático Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Este lugar tiene una gran resonancia histórica, ya que allí mismo ofició una misa el papa Juan Pablo II en 1982.

¿Cómo fue la llegada del Papa a la Argentina y su discurso junto a Javier Milei en el Palacio Libertad?

El Papa llegó el domingo a las 16:33 al Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido al pie de la escalerilla por el presidente Javier Milei. De la comitiva oficial también participaron figuras clave como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y funcionarios como Pablo Quirno.

Tras un homenaje en el monumento a San Martín (en la Plaza San Martín de Retiro), el Pontífice se trasladó a la Casa Rosada y luego al Palacio Libertad, donde brindó su primer y contundente discurso. Allí, ante todo el arco político, citó un tango de Carlos Gardel y remarcó que "la economía debe estar al servicio de la persona", marcando un fuerte mensaje social.

¿Dónde ver al Papa León XIV en vivo?

Para quienes se preguntan dónde está el Papa ahora o buscan seguir el minuto a minuto de su recorrido, la cobertura de el Papa en vivo se puede sintonizar a través de las principales señales de noticias del país. C5N en vivo realiza un despliegue total en cada punto de la visita, mientras que otros canales cuentan con la conducción de figuras como María Belén Ludueña para relatar los detalles de la gira. Además, las ceremonias oficiales y los discursos se transmiten vía streaming por el canal de YouTube de la Oficina del Presidente.