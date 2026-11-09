La historia de Norma, la mujer que le contó su dura infancia al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Cómo encontró una familia en el Cottolengo Don Orione

La llegada a la institución no significó un cambio inmediato en sus sentimientos. Durante mucho tiempo, Norma interpretó su permanencia allí como un abandono y cargó con una profunda tristeza. “Me sentía como que me habían desechado”, contó al recordar aquella etapa.

Con el paso de los años, la relación con las personas que la rodeaban comenzó a transformar esa mirada. Los gestos de afecto, la compañía y los vínculos que construyó le permitieron sentirse aceptada y querida. “Mis amigos, mis hermanos me quieren por lo que soy, no por lo que quizás hubiera sido”, explicó.

Norma también aclaró que el cariño que encontró en el Cottolengo no reemplazó a sus hermanos, que viven fuera de la institución. Por el contrario, siente que su familia se amplió: “Ahora tengo dos familias”, afirmó. Por eso, cuando le preguntan si alguna vez piensa en irse a vivir a otro lugar, su respuesta es contundente. No cambiaría el hogar que encontró después de tantos años. “Estoy y soy feliz”, aseguró.

El regalo que Norma le entregó al papa León XIV

El encuentro con el Pontífice tuvo un cierre especial. Después de compartir su historia, Norma le obsequió un solideo y protagonizó un intercambio con León XIV.

Su testimonio dejó uno de los pasajes más sensibles de la visita al Cottolengo: el relato de una mujer que, después de atravesar pérdidas, enfermedades y el sentimiento de abandono, encontró en esa institución el afecto y la pertenencia que necesitaba.