La historia de Norma, la mujer que le contó su dura infancia al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione
Tiene 57 años y vive desde hace 44 en la institución de Claypole. Frente al Pontífice, contó cómo encontró allí una familia que la ayudó a superar el sentimiento de abandono.
Norma Liliana Donato protagonizó uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Con 57 años, compartió ante el Sumo Pontífice su historia de vida y explicó cómo logró transformar el dolor de su infancia en una experiencia de amor y pertenencia.
“Hoy día puedo decir que mi corazón está completo”, expresó durante su testimonio. La frase resumió el camino que recorrió desde que llegó a la institución, cuando tenía apenas 14 años, hasta encontrar un lugar al que hoy considera su hogar.
La infancia de Norma: una pérdida que marcó su vida
La historia de Norma estuvo atravesada desde el comienzo por una tragedia familiar. Su mamá murió durante un parto y su hermanito también falleció. Nunca pudo conocerla ni guardar recuerdos de ella, más allá de una fotografía en la que aparece junto a sus hermanos. “Siempre sentí un gran vacío en mi interior”, recordó ante León XIV.
Durante sus primeros años vivió con su papá y sus hermanos. Sin embargo, cuando su padre volvió a casarse, ellos fueron enviados a distintas instituciones educativas: sus hermanos a un colegio de curas y sus hermanas a uno de monjas.
Norma permaneció en la casa por ser la más pequeña, pero comenzó a sentir que no encontraba su lugar. A esa situación se sumó la artritis, enfermedad que padecía desde muy chica y que la llevó a atravesar numerosas consultas médicas, internaciones y tratamientos. Ese recorrido terminó acercando a su familia al Cottolengo Don Orione.
Cómo encontró una familia en el Cottolengo Don Orione
La llegada a la institución no significó un cambio inmediato en sus sentimientos. Durante mucho tiempo, Norma interpretó su permanencia allí como un abandono y cargó con una profunda tristeza. “Me sentía como que me habían desechado”, contó al recordar aquella etapa.
Con el paso de los años, la relación con las personas que la rodeaban comenzó a transformar esa mirada. Los gestos de afecto, la compañía y los vínculos que construyó le permitieron sentirse aceptada y querida. “Mis amigos, mis hermanos me quieren por lo que soy, no por lo que quizás hubiera sido”, explicó.
Norma también aclaró que el cariño que encontró en el Cottolengo no reemplazó a sus hermanos, que viven fuera de la institución. Por el contrario, siente que su familia se amplió: “Ahora tengo dos familias”, afirmó. Por eso, cuando le preguntan si alguna vez piensa en irse a vivir a otro lugar, su respuesta es contundente. No cambiaría el hogar que encontró después de tantos años. “Estoy y soy feliz”, aseguró.
El regalo que Norma le entregó al papa León XIV
El encuentro con el Pontífice tuvo un cierre especial. Después de compartir su historia, Norma le obsequió un solideo y protagonizó un intercambio con León XIV.
Su testimonio dejó uno de los pasajes más sensibles de la visita al Cottolengo: el relato de una mujer que, después de atravesar pérdidas, enfermedades y el sentimiento de abandono, encontró en esa institución el afecto y la pertenencia que necesitaba.
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