El silencio de Patricia Bullrich por el triple femicidio de Florencio Varela, que es vinculado al narcotráfico
La ministra de Seguridad festejó el éxito de una operación contra el narcotráfico en Córdoba pero guardó silencio sobre lo ocurrido en Buenos Aires.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, suele posicionarse a la vanguardia de la lucha contra el narcotráfico y busca mantener el tema en agenda, pero este miércoles estuvo notablemente distraída con respecto al triple crimen descubierto en Florencio Varela, que fue vinculado con una banda delictiva casi en seguida.
En vez, la titular de Seguridad aprovechó para ensalzar su trabajo en redes sociales con un tuit que provocó repudio y cuestionamientos por igual.
"Siete narcos, adentro. Manejaban el negocio de la cocaína en Bell Ville, Córdoba. El Departamento Federal de Investigaciones desarticuló a la banda. Derecho a la cárcel. Las hacen, las pagan", celebró en X este miércoles a las 15.53 de la tarde la Ministra de Seguridad de la Nación.
"Se te escapan los narcos de Capital Federal, más precisamente de la 1-11-14 que mataron 3 pibas", le contesó alguien en la misma red social, a lo que otra persona reclamó: "Mataron 3 pibas, vieja habitante de una nube de pedos. Decí algo por lo menos".
Es que el silencio de Patricia Bullrich fue evidente durante toda la jornada, sobre todo teniendo en cuenta que el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi se produjo a media mañana.
"Me imagino que por el triple femicidio ya estás moviendo el totó para constatar las nacionalidades de los asesinos, hacer los trámites diplomáticos y cuando sean juzgados se deporten sin demora a cumplir condena en sus correspondientes países de origen. Sin admisión de vuelta aquí", replicó otra seguidora, y alguien más sumó un furibundo: "Metete en la 1-11-14 con las bandas de CABA. No podés ser más hipocrita".
Los familiares de las tres jóvenes sólo pudieron reconocer sus cuerpos a través de fotografías que les proporcionaron las autoridades, un recurso necesario dado que los autores del crimen los cercenaron para meterlos en bolsas de residuos antes de abandonarlos en una casa de Florencio Varela.
"Hoy vi la foto de mi hija, de su manito sangrada. Quiero que paguen todos", expresó ante las cámaras de televisión Paula, la madre de Brenda, menos de una hora antes de que Patricia Bullrich publicara su video triunfal sobre la lucha contra el narcotráfico en Córdoba.
Cerca de las 17, el gobernador Axel Kicillof afirmó que "el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones", en referencia al trasfondo del crimen, y respaldó a su ministro de Seguridad, Javier Alonso, que "explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA".
Por el momento el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se mantuvo alejado de X o cualquier otra red social.
