El silencio de Patricia Bullrich por el triple femicidio de Florencio Varela, que es vinculado al narcotráfico

Es que el silencio de Patricia Bullrich fue evidente durante toda la jornada, sobre todo teniendo en cuenta que el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi se produjo a media mañana.

"Me imagino que por el triple femicidio ya estás moviendo el totó para constatar las nacionalidades de los asesinos, hacer los trámites diplomáticos y cuando sean juzgados se deporten sin demora a cumplir condena en sus correspondientes países de origen. Sin admisión de vuelta aquí", replicó otra seguidora, y alguien más sumó un furibundo: "Metete en la 1-11-14 con las bandas de CABA. No podés ser más hipocrita".

Los familiares de las tres jóvenes sólo pudieron reconocer sus cuerpos a través de fotografías que les proporcionaron las autoridades, un recurso necesario dado que los autores del crimen los cercenaron para meterlos en bolsas de residuos antes de abandonarlos en una casa de Florencio Varela.

"Hoy vi la foto de mi hija, de su manito sangrada. Quiero que paguen todos", expresó ante las cámaras de televisión Paula, la madre de Brenda, menos de una hora antes de que Patricia Bullrich publicara su video triunfal sobre la lucha contra el narcotráfico en Córdoba.

Cerca de las 17, el gobernador Axel Kicillof afirmó que "el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones", en referencia al trasfondo del crimen, y respaldó a su ministro de Seguridad, Javier Alonso, que "explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA".

Por el momento el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se mantuvo alejado de X o cualquier otra red social.