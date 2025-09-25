Causa Vialidad: confirmaron el fallo a favor de Cristina Kirchner en la Justicia Civil

"Debe apuntarse, en este orden de ideas, que las cuestiones planteadas en los escritos de la DNV –del 21/9/23 y del 29/9/23– fueron proveídas por el juzgado con remisión a la suspensión de plazos imperante (ver auto del 6/10/23), de modo que al reanudarse el trámite, en rigor, no estaban en condiciones de resolverse sin más", fundamentaron.

El pedido de caducidad de la causa civil había sido presentado por la defensa de Cristina Kirchner en momento culminante de su proceso en el fuero penal, donde fue condenada a seis años de cárcel y se encuentra recluida en su domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución.

En primera instancia el juez Dos Santos investigó si la causa civil de la Dirección Nacional de Vialidad contra la expresidenta había tenido una inactividad procesal útil en seis meses, pero en su fallo no dirimió la cuestión ni declaró la extinción del derecho a realizar un nuevo reclamo.

Con estos datos, la Dirección Nacional de Vialidad apeló la sentencia por considerarla arbitraria, pero la Cámara ratificó la respuesta.