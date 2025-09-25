Causa Vialidad: confirmaron el fallo a favor de Cristina Kirchner en la Justicia Civil
La Cámara Civil y Comercial Federal resolvió que ya se caducó el plazo para reclamarle una indemnización a la expresidenta, que está en prisión domiciliaria.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó esta semana el fallo en que se estableció la instancia de caducidad del plazo contemplado por el Código Procesal para que prosperara la demanda de la Dirección Nacional de Vialidad contra Cristina Kirchner en ese fuero.
A la par de la causa penal, y en base a los delitos allí detallados, representantes de la Dirección Nacional de Vialidad habían iniciado una demanda contra Cristina Kirchner en el fuero civil en reclamo de una indemnización, pero un fallo de primera instancia dio por vencido el plazo para que avance esa acción legal.
Este jueves trascendió que los camaristas Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi votaron a favor del fallo de Marcelo Bruno Dos Santos, pero la tercera integrante del tribunal, Florencia Nallar, se expresó en disidencia.
Perozziello Vizier y Gottardi señalaron que "la parte que promueve un proceso asume la carga de urgir su desarrollo en virtud del conocido principio dispositivo, sin perjuicio de las facultades conferidas al órgano judicial, y únicamente queda relevada de aquella cuando solo al tribunal le concierne dictar una decisión, supuesto que no se configura en autos".
"Debe apuntarse, en este orden de ideas, que las cuestiones planteadas en los escritos de la DNV –del 21/9/23 y del 29/9/23– fueron proveídas por el juzgado con remisión a la suspensión de plazos imperante (ver auto del 6/10/23), de modo que al reanudarse el trámite, en rigor, no estaban en condiciones de resolverse sin más", fundamentaron.
El pedido de caducidad de la causa civil había sido presentado por la defensa de Cristina Kirchner en momento culminante de su proceso en el fuero penal, donde fue condenada a seis años de cárcel y se encuentra recluida en su domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución.
En primera instancia el juez Dos Santos investigó si la causa civil de la Dirección Nacional de Vialidad contra la expresidenta había tenido una inactividad procesal útil en seis meses, pero en su fallo no dirimió la cuestión ni declaró la extinción del derecho a realizar un nuevo reclamo.
Con estos datos, la Dirección Nacional de Vialidad apeló la sentencia por considerarla arbitraria, pero la Cámara ratificó la respuesta.
