Patricia Bullrich aseguró que "se abrió un sumario" contra el policía que agredió a un camarógrafo
La Senadora oficialista calificó como "reprochable" la conducta del efectivo de la Policía Federal.
La senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló este jueves sobre las agresiones de la Policía Federal Argentina (PFA) contra periodistas en las inmediaciones del Congreso y confirmó que se le abrió un sumario al agente que golpeó al camarógrafo de la señal A24, Facundo Tedeschini. “Actuó desmedidamente”, dijo antes de ingresar a la Cámara alta.
“Hubo un intento de manifestación. Entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace. Fueron sacados y detenidos inmediatamente en un lugar bien cercano”, introdujo Bullrich en diálogo con la prensa. Tras eso, continuó: “En el momento que estaban detenidos, un camarógrafo intentó entrar para filmar esas imágenes. Ya se ha abierto un sumario porque el jefe de la PFA consideró que la conducta es reprochable”.
Sin embargo, al momento de la agresión, el camarógrafo estaba parado sobre el cordón de la vereda, no forzando una entrada al edificio.
Bullrich sumó sobre el sumario al efectivo de la PFA: “El policía ya tiene un sumario porque no fue una conducta normal. Ha habido una actitud inmediata por parte del jefe de la Policía. Acá hay una acción determinada y eso implica analizar que este policía actuó desmedidamente”.
Habló el camarógrafo que fue detenido por la PFA: "Me patearon, me pegaban por abajo"
Mientras recibía asistencia médica en el Hospital Ramos Mejía, el camarógrafo del canal A24 que fue agredido y detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina relató el momento de su arresto y denunció violencia por parte del personal policial. "Me patearon, me pegaban por abajo", describió Facundo Tedeschini en diálogo con América TV.
"Estábamos en un lugar donde no había ninguna obstrucción. Yo estaba al lado de la reja del estacionamiento. Nosotros tenemos el móvil y trabajamos con cable. En un momento la policía comienza a avanzar, el cable me queda abajo de la policía. Yo no podía retroceder porque tenía el cable. Tiraba la cámara o retrocedía. Yo la verdad que no voy a dejar la cámara, no la dejé nunca. Entonces la policía empezó a empujarme, yo no podía retroceder y pasó todo lo que pasó", detalló Tedeschini.
Al referirse puntualmente al momento de la detención, el camarógrafo explicó: "Yo le ponía un freno a la policía con la mano, porque fue muy violento cómo nos hacían retroceder. En un momento me tiraron, yo trato de caer con el codo para que la cámara no golpee contra el piso".
"Inclusive sigo dando planos desde el piso hasta que en un momento me sacaron la cámara, me agarraron entre 6 o 7 policías y me llevaron para adentro. Me patean, me pegaban por abajo para que no se vea. Mientras retrocedíamos me tiran gas pimienta", agregó.
