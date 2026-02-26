Patricia Bullrich aseguró que "se abrió un sumario" contra el policía que agredió a un camarógrafo

Habló el camarógrafo que fue detenido por la PFA: "Me patearon, me pegaban por abajo"

Mientras recibía asistencia médica en el Hospital Ramos Mejía, el camarógrafo del canal A24 que fue agredido y detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina relató el momento de su arresto y denunció violencia por parte del personal policial. "Me patearon, me pegaban por abajo", describió Facundo Tedeschini en diálogo con América TV.

"Estábamos en un lugar donde no había ninguna obstrucción. Yo estaba al lado de la reja del estacionamiento. Nosotros tenemos el móvil y trabajamos con cable. En un momento la policía comienza a avanzar, el cable me queda abajo de la policía. Yo no podía retroceder porque tenía el cable. Tiraba la cámara o retrocedía. Yo la verdad que no voy a dejar la cámara, no la dejé nunca. Entonces la policía empezó a empujarme, yo no podía retroceder y pasó todo lo que pasó", detalló Tedeschini.

Al referirse puntualmente al momento de la detención, el camarógrafo explicó: "Yo le ponía un freno a la policía con la mano, porque fue muy violento cómo nos hacían retroceder. En un momento me tiraron, yo trato de caer con el codo para que la cámara no golpee contra el piso".

"Inclusive sigo dando planos desde el piso hasta que en un momento me sacaron la cámara, me agarraron entre 6 o 7 policías y me llevaron para adentro. Me patean, me pegaban por abajo para que no se vea. Mientras retrocedíamos me tiran gas pimienta", agregó.