Reforma Laboral: denuncian a Patricia Bullrich y a senadores por artículo sobre licencias con pagos reducidos

Un “error”

En el escrito se citan declaraciones públicas de senadores que habrían manifestado que “no vieron esa modificación” o que fue agregada de manera intempestiva. Incluso, se menciona que Bullrich habría reconocido que se trató de un “error” en la redacción.

Según la presentación, la senadora admitió públicamente que “puede pasar un error en 210 artículos” y que la norma original no distinguía entre enfermedades leves y graves.

Los delitos que se investigan

La denuncia solicita que se investigue la posible comisión de: Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal); y falsedad ideológica en documento público (art. 293 del Código Penal)

Carreras sostiene que los senadores “aprobaron el proyecto en su totalidad, incluyendo esta modificación controvertida, sin haber ejercido el control debido sobre su contenido”.

Además, plantea que la inclusión del artículo podría haber implicado “una alteración ideológica del documento público (el proyecto de ley) con conocimiento de su falsedad o negligencia grave”.

En ese sentido, afirma que certificar como debatido y consensuado un texto que —según denuncia— fue agregado de manera subrepticia “altera la verdad del acto legislativo”.

Pedido de medidas y pruebas

La abogada solicitó que se inicie una investigación preliminar, que se cite a los denunciados a declaración indagatoria y que se requiera el expediente legislativo completo, actas de sesión, grabaciones del debate y testimonios de los involucrados.

También pidió un análisis pericial para determinar “el momento y autor de la inclusión del art. 44” y que se remita copia al Presidente del Senado para el trámite correspondiente en caso de avanzar con el proceso.

En la denuncia se remarca que, si bien los legisladores cuentan con inmunidad parlamentaria, esta “no impide la investigación penal ni el desafuero si procede”.