Patricia Bullrich criticó el paro en el fútbol argentino por la investigación a la AFA: "Ridículo"
La senadora habló del paro de la AFA en contra de la denuncia de ARCA, que obligará a suspender los partidos de todas las categorías entre el 5 y 8 de marzo.
La senadora Patricia Bullrich tildó de "ridículo" el paro en el fútbol argentino que fue anunciado esta semana como respuesta a la citación a indagatoria de los principales directivos de la AFA en una causa por evasión iniciada por ARCA.
Ante las cámaras de televisión Patricia Bullrich aseguró que es "ridículo que paren el fútbol porque hay dos personas que están sindo llamadas por la Justicia".
"Es confundir la institución con sus conductas. Ridículo", sentenció la senadora de La Libertad Avanza, que por estos días espera con ansias la votación en la Cámara alta del Congreso para aprobar de manera definitiva la Reforma Laboral pretendida por el Gobierno de su actual jefe político, Javier Milei.
Mientras se desarrolla la labor parlamentaria, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó esta semana una denuncia por evasión contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero la dirigencia contestó que el planteo es parte de una "persecución" y una "guerra contra el fútbol".
El primero en estar citado a declarar es el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, que tendrá que presentarse ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el 5 de marzo. Al día siguiente tendrá que hacer lo propio el tesorero de la institución, Pablo Toviggino.
Por eso el paro en el fútbol profesional argentino se extenderá entre el jueves 5 de marzo y hasta el domingo 8 inclusive, lo que afectará tanto a la Liga Profesional como a la Primera Nacional.
La acusación gira alrededor de una presunta retención indebida de aportes superior a 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025, pero desde la dirigencia de la AFA aseguraron que no existen deudas fiscales exigibles, y que los pagos se realizaron de forma voluntaria antes de su vencimiento.
Dirigentes como Fabián Berlanga (de Vélez) vinculan este avance judicial con el intento del Gobierno Nacional de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), entre otros temas.
