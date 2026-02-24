Patricia Bullrich criticó el paro en el fútbol argentino por la investigación a la AFA: "Ridículo"

Por eso el paro en el fútbol profesional argentino se extenderá entre el jueves 5 de marzo y hasta el domingo 8 inclusive, lo que afectará tanto a la Liga Profesional como a la Primera Nacional.

La acusación gira alrededor de una presunta retención indebida de aportes superior a 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025, pero desde la dirigencia de la AFA aseguraron que no existen deudas fiscales exigibles, y que los pagos se realizaron de forma voluntaria antes de su vencimiento.

Dirigentes como Fabián Berlanga (de Vélez) vinculan este avance judicial con el intento del Gobierno Nacional de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), entre otros temas.