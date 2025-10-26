Patricia Bullrich, desde el búnker: "Vamos a tener brazos abiertos en el Senado para construir una mayoría"

"Gracias por todos los que hoy creen que este país puede cambiar, que el esfuerzo tiene sentido, que se reconoce que la ley se cumple en serio, que la libertad requiere este orden que estamos llevando adelante y muchísimas gracias al presidente Milei", continuó la ministra de Seguridad que dejará de serlo para pasar a ocupar una banca en el Senado.