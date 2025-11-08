Patricia Bullrich recorrió zonas inundadas en la provincia de Buenos Aires: prometió ayuda

Con relación al aporte de recursos nacionales, dijo que “va a haber una ayuda directa de 1.900 millones de pesos que va a ir a los municipios de acuerdo al nivel de anegación de agua” y añadió que “se abre una línea de créditos en el Banco Nación” como “un crédito especial a sola firma para todos los productores y una postergación de pagos entre noviembre y diciembre para que puedan acomodarse”.

inundaciones provincia Hay más de un millón de hectáreas anegadas en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, Bullrich anunció que “se formó un comité de emergencia donde van a participar la provincia de Buenos Aires y los intendentes” de los municipios afectados por los anegamientos, con el fin de implementar operativos de asistencia, rehabilitación de caminos rurales y medidas de contención económica para productores.

De hecho, el jueves pasado funcionarios de Axel Kicillof y del Ministerio de Seguridad de la Nación se reunieron en 9 de Julio para coordinar las tareas a realizar por las inundaciones que afectan a alrededor de un millón de hectáreas por el desborde del Río Salado.

Ello ocurrió en medio de acusaciones cruzadas: Bullrich había acusado a la Autoridad del Agua bonaerense de “no resolver” la situación y Kicillof denunciaba de que el Gobierno Nacional “paralizó” la etapa que le corresponde del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, que ahora la ministra prometió completar.

Previamente, la Dirección de Vialidad y de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires ya había desplegado máquinas retroexcavadoras, motoniveladoras, retropalas y camiones para construir terraplenes y defensas. Y por medio de bombas hidráulicas se realizaron tareas de desagote en áreas urbanizadas, además de limpieza de arroyos y canales.