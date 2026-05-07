El Gobierno prohibió la muestra de fotografía de Pablo Grillo en el Senado: se hará en la calle

Diploma de honor para Pablo Grillo en el Senado

Originalmente el plan era realizar una muestra de las fotografías de Pablo Grillo este viernes, 8 de mayo, a las 16.30 en el Salón Azul del Senado. Durante el evento se le presentaría un diploma de honor al fotoperiodista de 36 años.

Para asistir era necesario anotarse con nombre y DNI a través de la dirección de mail de Eduardo Wado de Pedro en el Senado, por si no era evidente que la iniciativa no tenía nada que ver con la agenda oficialista.

De hecho, la fecha elegida no fue un capricho sino un homenaje en sí mismo: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la misma que ejerció Patricia Bullrich en calidad de ministra de Seguridad cuando mandó a la Gendarmería y la Policía Federal a reprimir no sólo a los jubilados sino a cuanto trabajador de prensa intentara cubrir el evento.

Aunque la actual titular de la bancada de La Libertad Avanza y la presidenta del Senado no quieran saber nada con el evento, de todos modos las imágenes estarán presentes en la calle.