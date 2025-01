Patricia Bullrich reveló cuánto le cuesta al Estado la custodia a Fabiola Yañez

Consultada sobre la ex primera dama, Bullrich criticó la situación: "La señora Fabiola Yáñez evadió a su equipo de seguridad en España, lo que pone en duda la necesidad de mantener esta custodia tan costosa".

Bullrich reveló el gasto mensual de este servicio: "La custodia de Yáñez le cuesta al Estado 23.000 euros por mes". Además, cuestionó la extensión del beneficio mediante un decreto firmado por Alberto Fernández: "Ese decreto fue hecho a medida para mantener un privilegio que no corresponde".

La ministra anticipó una revisión total del sistema: "Vamos a ordenar esto. La custodia no puede ser intermitente; debe ser permanente o no existir. Sólo quienes lo necesiten realmente contarán con este servicio".

Finalmente, Bullrich confirmó que el Ejecutivo presentará un informe a la Justicia solicitando la revisión de la custodia de Yáñez y aseguró: "La gestión anterior dejó un desorden total en este tema, y lo vamos a corregir".

Filtran audio que Alberto Fernández presentó a la Justicia contra Fabiola Yañez

El expresidente Alberto Fernández denunció judicialmente a su expareja, Fabiola Yáñez, y presentó audios en los que mantienen una discusión telefónica. En las grabaciones, que se filtraron recientemente, se percibe una conversación tensa donde Fernández cuestiona los llamados intempestivos desde el extranjero.

"No tengo que estar hablando con vos y no entiendo que a las cuatro y media de la mañana de Madrid me estés llamando para estas cosas, no entiendo", expresó Fernández con tono molesto. A lo que Yañez respondió: "Para mí es importante".

En otro tramo, Fernández señaló: "Si esto era importante, te hubieras manejado desde el primer día de otra forma y no lo hiciste. Vos sos la madre de Francisco, quiero que estés bien, no quiero seguir hablando, Fabiola".

La ex primera dama retrucó con una advertencia: "Voy a mostrar todos los audios en los que fuiste agresivo con Francisco." Fernández respondió desafiante: "Dale, hacelo, Fabiola. Seguí amenazándome, hacelo, Fabiola."