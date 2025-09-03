Patricia Bullrich sorprendió a todos con una herida en el labio: qué le pasó

image

Además, sostuvo que tanto la Casa Rosada como el Congreso habrían sido “infiltrados con filmaciones clandestinas”, cuestionó a los responsables de difundir el material y apuntó contra el periodismo: “Algunos se hacen llamar periodistas, pero son agentes partidarios encubiertos”.

Para cerrar, la ministra ratificó la consigna que repite en cada acto: “El que las hace, las paga”. Según dijo, el Gobierno no se dejará intimidar por maniobras que considera de corte desestabilizador. Mientras tanto, la herida en su labio continúa siendo un misterio que, por ahora, nadie en el oficialismo aclara.