Patricia Bullrich sorprendió a todos con una herida en el labio: qué le pasó
La ministra de Seguridad apareció con un apósito en videos y actos públicos, aunque no explicó el motivo.
Patricia Bullrich se convirtió en tendencia tras difundirse un video en sus redes sociales donde se la ve con una llamativa herida en el labio inferior, cubierta por un apósito. La imagen no pasó desapercibida y rápidamente generó rumores en las redes sociales, ya que se trata de la segunda vez en dos días que la ministra de Seguridad aparece con el mismo vendaje.
De acuerdo a lo que pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas, la funcionaria ya había sido vista el lunes en programas de televisión con el mismo parche, aunque el tema recién cobró notoriedad cuando difundió un mensaje grabado. Hasta el momento, no hubo ninguna explicación oficial sobre el origen de la lesión, lo que alimentó versiones y especulaciones de todo tipo.
Sin embargo, lejos de referirse a su estado físico, la funcionaria aprovechó su discurso para lanzar una denuncia de alto voltaje político. Calificó como “una de las investigaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia” la filtración de audios y grabaciones que involucran al Gobierno, y acusó directamente al kirchnerismo de estar detrás de lo que consideró un intento deliberado por desestabilizar al oficialismo en plena campaña electoral.
Bullrich comparó la situación actual con el caso Maldonado de 2017, al que describió como un hecho manipulado políticamente. “A dos meses de una elección nos inventaron un muerto. Los mismos de aquella vez están repitiendo el libreto”, lanzó en tono desafiante.
Además, sostuvo que tanto la Casa Rosada como el Congreso habrían sido “infiltrados con filmaciones clandestinas”, cuestionó a los responsables de difundir el material y apuntó contra el periodismo: “Algunos se hacen llamar periodistas, pero son agentes partidarios encubiertos”.
Para cerrar, la ministra ratificó la consigna que repite en cada acto: “El que las hace, las paga”. Según dijo, el Gobierno no se dejará intimidar por maniobras que considera de corte desestabilizador. Mientras tanto, la herida en su labio continúa siendo un misterio que, por ahora, nadie en el oficialismo aclara.
