Patricia Bullrich volvió a denunciar una "operación de inteligencia" y revivió el caso de Santiago Maldonado

"Muchos repitieron esa mentira sin chequear nada. En esos 82 días mancharon el honor de la Gendarmería, ensuciaron a inocentes e incluso persiguieron a sus hijos en la escuela. Fue una de las operaciones más siniestras que vivimos y, hoy, los mismos de aquella vez están repitiendo el mismo libreto", sostuvo.

Finalmente, concluyó: "Cuando el kirchnerismo y sus cómplices se quedan sin ideas y la violencia no les alcanza, recurren a lo de siempre: pierden poder e inventan caos".