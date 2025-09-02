Patricia Bullrich volvió a denunciar una "operación de inteligencia" y revivió el caso de Santiago Maldonado
La ministra de Seguridad dijo que detrás de la filtración de los audios hay una operación de espionaje ilegal vinculada al kirchnerismo, y aseguró que se trata de un ataque directo a la democracia.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó un video en sus redes sociales dónde denunció que la difusión de audios de Karina Milei se trata de una maniobra de espionaje político organizada por el kirchnerismo y reflotó el caso de Santiago Maldonado.
"Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo. La Casa de Gobierno y la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas, guardadas en silencio durante más de un año y difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral", comienza diciendo en el video, que grabó desde su despacho a media luz, imitando el estilo de Javier Milei y bastante peleada con el idioma.
En ese sentido, agregó: "Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina, una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en período electoral. Son maniobras dignas de una organización política con fines claros: volver a la Argentina que estamos dejando atrás".
Sin ningún tipo de remordimiento y victimizándose, recordó el caso de Santiago Maldonado para trazar un paralelismo: "Esto ya lo viví con Santiago Maldonado. A dos meses de unas elecciones nos inventaron un muerto. Pasamos 82 días bajo una de las mentiras más brutales que se recuerden en democracia: inventaron audios, testigos para destruir al gobierno".
"Muchos repitieron esa mentira sin chequear nada. En esos 82 días mancharon el honor de la Gendarmería, ensuciaron a inocentes e incluso persiguieron a sus hijos en la escuela. Fue una de las operaciones más siniestras que vivimos y, hoy, los mismos de aquella vez están repitiendo el mismo libreto", sostuvo.
Finalmente, concluyó: "Cuando el kirchnerismo y sus cómplices se quedan sin ideas y la violencia no les alcanza, recurren a lo de siempre: pierden poder e inventan caos".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario