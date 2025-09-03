Informe balístico concluye que el gendarme que baleó a Pablo Grillo incumplió el protocolo

pablo grillo.jpg Pablo Grillo.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante en el caso, recordó que esa fue una discusión central en el caso desde sus primeros días, en los que la ministra Patricia Bullrich salió presurosa a defender al gendarme, a responsabilizar a Grillo, a acusarlo de ser un militante kirchnerista y llegó hasta a asegurar, tal como quedó desmentido ahora, que el disparo lo hizo “como indican los manuales”.

Lo hizo y sostuvo incluso después de que se conocieran imágenes que mostraban a Guerrero disparar en ángulo horizontal y en dirección a las personas, algo que está terminantemente prohibido por el alto grado de peligrosidad y letalidad del lanza gases.

Guerrero fue citado por la jueza María Servini, que investiga el caso, a prestar declaración indagatoria el próximo 17 de septiembre.

El informe completo:

Informe 294_2025