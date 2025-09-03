Informe balístico concluye que el gendarme que baleó a Pablo Grillo incumplió el protocolo
El informe echa por tierra la versión de Patricia Bullrich que defendió la supuesta legalidad de la feroz represión a las habituales marchas de jubilados de los miércoles. El gendarme deberá prestar declaración indagatoria el 17 de septiembre ante la jueza María Servini.
La reconstrucción balística realizada en la causa en la que se investigan las graves lesiones al fotógrafo Pablo Grillo en el marco de la represión ordenada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, descartó que el disparo del gendarme Héctor Guerrero haya sido en 45 grados hacia arriba o entre los 30 y 45 grados hacia abajo, como obliga el manual de las pistolas lanza gases aportados por Gendarmería a la causa.
Así quedó plasmado en el informe de la reconstrucción balística que se realizó el 11 de agosto pasado, producido por la División Balística de la Policía de la Ciudad junto con los peritos de la querella y la defensa, y que fue incorporado a la causa judicial que busca determinar las responsabilidades de los involucrados en la represión.
La prueba demostró que si el gendarme hubiese disparado en cualquiera de esas dos formas, el cartucho de gas lacrimógeno jamás hubiera alcanzado a Pablo Grillo del modo en que lo hizo provocándole graves heridas por las que se encuentra todavía internado tras haber sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante en el caso, recordó que esa fue una discusión central en el caso desde sus primeros días, en los que la ministra Patricia Bullrich salió presurosa a defender al gendarme, a responsabilizar a Grillo, a acusarlo de ser un militante kirchnerista y llegó hasta a asegurar, tal como quedó desmentido ahora, que el disparo lo hizo “como indican los manuales”.
Lo hizo y sostuvo incluso después de que se conocieran imágenes que mostraban a Guerrero disparar en ángulo horizontal y en dirección a las personas, algo que está terminantemente prohibido por el alto grado de peligrosidad y letalidad del lanza gases.
Guerrero fue citado por la jueza María Servini, que investiga el caso, a prestar declaración indagatoria el próximo 17 de septiembre.
El informe completo:
