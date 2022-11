Patricia Bullrich amenazó a Pablo Moyano: "En mi Gobierno, si violás la ley vas preso"

patricia bullrich pablo moyano.jpg

En ese sentido, Moyano aseguró que "vamos a ser los primeros, señor Macri, señora (Patricia) Bullrich, señora (Florencia) Arieto. Si llegan a tocarle un derecho a los laburantes, si vuelven, vamos a ser los primeros en la calle".

La respuesta de la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y titular de la cartera de Trabajo durante la gestión de Fernando De la Rúa no tardó en llegar y anoche a través de su cuenta de Twitter amenazó: "Conmigo los aprietes no van, Pablo Moyano. En mi gobierno, si violás la ley, vas preso. Te aviso".

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1589399724737843200 Conmigo los aprietes no van, @PabloHMoyano. En mi gobierno, si violás la ley, vas preso. Te aviso. pic.twitter.com/kQwUyu2sYJ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 6, 2022

Bullrich lanzó su amenaza sobre Moyano y dejó entrever que "salir a la calle" a protestar por los derechos laborales en su gobierno podría ser calificado de "violar la ley" y sería causal de prisión, pese a que la Constitución garantiza el derecho a la protesta.

El cruce entre Bullrich y los Moyano no es nuevo. Meses atrás, el cosecretario de la CGT salió al cruce de la titular del PRO luego de que esta se negara a repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. "¿Qué podemos esperar de esa gorila que desprecia a los trabajadores?", dijo, y la calificó de "total irresponsable".