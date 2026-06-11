Hasta Patricia Bullrich criticó la explicación que dio Manuel Adorni sobre su súbito enriquecimiento: qué dijo

La situación agrava la tensión interna dentro del oficialismo, especialmente porque Bullrich expuso la posibilidad de que Adorni enfrente cargos por “omisión maliciosa”, un delito que contempla inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

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Manuel Adorni en la mira

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y ante las serias inconsistencias entre su ritmo de vida (en el último año gastó casi un millón de dólares con un sueldo de apenas 3 millones de pesos) y sus ingresos declarados ahora aseguró que habpia "olvidado" declarar ahorros por más de medio millón de dólares.

Para justificar su fuerte crecimiento patrimonial, Adorni argumentó que sus fondos provienen de inversiones en Bitcoin, ahorros familiares y dinero en efectivo que supuestamente "encontró" en un departamento que heredó de su padre.

Manuel Adorni y Betina Angeletti Manuel Adorni y Betina Angeletti

Sin embargo, en 2018 Adorni confesó por X que aquella propiedad registraba una vieja hipoteca de 22 mil dólares que figuraba como no pagada y que logró saldar la situación con mucho esfuerzo.

“En 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga y tardé años en arreglar todo”, posteó en aquel momento el actual funcionario.