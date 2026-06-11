Hasta Patricia Bullrich criticó la explicación que dio Manuel Adorni sobre su súbito enriquecimiento: qué dijo
"Esto es más que un error, es una omisión ética", la lapidaria respuesta de Patricia Bullrich a la polémica declaración jurada de Manuel Adorni.
El gobierno de Javier Milei no logra desactivar el escándalo en torno al inexplicable y súbito enriquecimiento presuntamente ilícito de Manuel Adorni. Y la más que demorada presentación de su declaración jurada que no hizo más que profundizar el escándalo de corrupción y despertar comentarios, incluso, de Patricia Bullrich.
La más que endeble explicación incluso despertó fuertes críticas al interior del propio gobierno libertario y Patricia Bullrich liquidó al Jefe de Gabinete. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado advirtió que "esto es más que un error, es una omisión ética. Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar".
En la previa del inicio del Mundial, Adorni explicó que había "olvidado" declarar ahorro por más de 500 mil dólares. Y detalló que logró reunir ese monto a partir de sus inversiones en Bitcoin, inversiones que solventó con el descubrimiento de un inesperado monto de dinero en la casa de su padre luego de la muerte de éste en 2002.
El cuestionamiento de Bullrich, que se conoció minutos antes de iniciarse una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, surgió luego de la cascada de críticas en todo el arco político a raíz de las más que endebles explicaciones de Adorni.
La situación agrava la tensión interna dentro del oficialismo, especialmente porque Bullrich expuso la posibilidad de que Adorni enfrente cargos por “omisión maliciosa”, un delito que contempla inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Manuel Adorni en la mira
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y ante las serias inconsistencias entre su ritmo de vida (en el último año gastó casi un millón de dólares con un sueldo de apenas 3 millones de pesos) y sus ingresos declarados ahora aseguró que habpia "olvidado" declarar ahorros por más de medio millón de dólares.
Para justificar su fuerte crecimiento patrimonial, Adorni argumentó que sus fondos provienen de inversiones en Bitcoin, ahorros familiares y dinero en efectivo que supuestamente "encontró" en un departamento que heredó de su padre.
Sin embargo, en 2018 Adorni confesó por X que aquella propiedad registraba una vieja hipoteca de 22 mil dólares que figuraba como no pagada y que logró saldar la situación con mucho esfuerzo.
“En 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga y tardé años en arreglar todo”, posteó en aquel momento el actual funcionario.
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