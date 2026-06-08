El sugestivo video de Patricia Bullrich que alimentó las versiones de una candidatura en 2027

La publicación también llega en un momento de tensión con sectores del oficialismo. La senadora incluso reveló que le ofreció a Javier Milei su renuncia como presidenta del bloque libertario en el Senado tras expresar su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza federal María Verónica Michelli, quien era resistida por la Casa Rosada por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Sin menciones explícitas ni definiciones electorales concretas, Bullrich volvió a hacer lo que mejor sabe: provocar. Y es que, como dice el refrán, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo.