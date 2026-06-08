El sugestivo video de Patricia Bullrich que alimentó las versiones de una candidatura en 2027
La senadora compartió una pieza audiovisual musicalizada con "Se dice de mí" y una imagen que la muestra frente a tres posibles destinos políticos: Presidencia, Vicepresidencia y Jefatura de Gobierno.
Patricia Bullrich volvió a agitar la interna de La Libertad Avanza con un video que compartió en redes sociales, en el que combinó imágenes de su trayectoria política con la canción "Se dice de mí", en un mensaje que fue leído como una señal de sus aspiraciones de cara a 2027.
La pieza audiovisual, difundida en sus cuentas oficiales, combina fotografías y videos de su actividad política con una estética de campaña. En uno de los momentos más comentados aparece una imagen realizada con inteligencia artificial que muestra a Bullrich de espaldas frente a un laberinto con tres posibles salidas: "Presidencia", "Vicepresidencia" y "Jefatura de Gobierno".
La referencia fue leída como un guiño a las distintas alternativas electorales que podría explorar en los próximos años y reavivó las versiones sobre su rol dentro del oficialismo. La opción presidencial es la que más llamó la atención, ya que el presidente Javier Milei manifestó en reiteradas oportunidades su intención de buscar la reelección.
El video también fue interpretado como una respuesta a las críticas que suele recibir por su maleable ideología, que le permitió ser Montonera, pasar por el ARI y el PRO, y terminar finalmente en el espacio violeta.
La publicación también llega en un momento de tensión con sectores del oficialismo. La senadora incluso reveló que le ofreció a Javier Milei su renuncia como presidenta del bloque libertario en el Senado tras expresar su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza federal María Verónica Michelli, quien era resistida por la Casa Rosada por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
Sin menciones explícitas ni definiciones electorales concretas, Bullrich volvió a hacer lo que mejor sabe: provocar. Y es que, como dice el refrán, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo.
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