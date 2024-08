Patricia Bullrich apuntó contra Mauricio Macri: "Es un tema de actitudes"

En ese camino Bullrich volvió a apuntar contra su ex jefe político y aunque evitó nombrarlo criticó las "actitudes" del sector que le responde al ex mandatario.

bullrich

En medio de la polémica por el voto del PRO en Diputados para rechazar el DNU de Milei, Bullrich advirtió que "no es una tema de una persona, es un tema de una actitud, de una conducta".

Y abundó: "si alguien, un grupo de gente, al que conocemos profundamente, se dedica a voltear un DNU que es para la investigación y la inteligencia porque no le gusta al cara del que está... no va, no va".

"Esta no es una disputa política. Como ministra de Seguridad le exijo al parlamento que nos convoque a la bicameral y ahí les vamos a contar, en secreto, qué es cómo se hacen las cosas, todo lo que necesitamos. ¿Qué querían? ¿Qué les contemos todo a cielo abierto para que todos los delincuentes se enteren de lo que tenemos? ¿Eso querían? ¿Qué vayamos a explicar algo que no se puede explicar públicamente porque los delincuentes son los primeros que se enteran?" siguió y concluyó "así que no es un tema de nombres, es un tema de actitudes".

El pase de factura de Macri

"Hace ocho meses que nos vienen boludeando. No le cumplen nada a los gobernadores nuestros, no aceptaron la integración, y esto de la SIDE institucionalmente está mal". La lapidaria frase es de Mauricio Macri y la tiró el miércoles en un Zoom del PRO, y que desde su partido se encargaron de dejar trascender.

Fue tras la catarata de críticas que los libertarios y ex macristas hoy en el Gobierno le dedicaron al ex mandatario luego de que el PRO ayudara a dar quórum en Diputados y votara a favor del rechazo del polémico DNU que le daba 100 mil millones de pesos extra y sin control a SIDE.

bullrich.jpg La ministra de Seguridad Patricia Bullrich

El ejército de trolls del Gobierno se puso a trabajar a toda máquina contra Macri y el PRO.

"No somos y nunca fuimos de la misma ideología. Vos le vendiste pescado podrido a tu electorado y te rendiste a la agenda que defienden los kukas en el mundo. Por eso fracasaste en tu gobierno y en las elecciones. La diferencia es espiritual", publicó en X "el Gordo Dan", uno de los tuiteros más influyentes del entorno presidencial.

Incluso Bullrich, extitular del PRO, cuestionó la decisión de su partido y lanzó: "Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada. El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!".