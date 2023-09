Patricia Bullrich apuntó contra Milei sin nombrarlo ante empresarios

"No lo voy a imitar a Melconian, no sé si hay fideos con tuco acá (en referencia a la metáfora que utilizó el economista para referirse a la dolarización). Es claro que la Argentina no sale con fórmulas mágicas", resaltó.

Además, Patricia Bullrich afirmó: "Tenemos tareas fundamentales: estabilizar la economía y realizar medidas de fondo. Vamos a recibir problemas, pero no nos quejamos. Estamos en condiciones de solucionarlos. Si no, yo no me presentaría a presidenta".

Fuertes críticas de Patricia Bullrich a Sergio Massa

Por último, lanzó fuertes críticas hacia el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y remarcó: "No vamos a poder convencer a los irresponsables que dejen de serlo. Está con una pala y hunde más al país. Nosotros vamos a usar esa pala para reconstruir".