Patricia Bullrich buscará bajar la edad de imputabilidad

"El 11 de diciembre le propongo al gobernador (dijo por el candidato Pullaro) poner en marcha el comité de emergencia, que va a incluir también tareas logísticas de las Fuerzas Armadas", sostuvo Bullrich el martes de esta semana a residentes que se acercaron al patio del Fonavi en Rosario para escuchar su propuesta.

Patricia Bullrich explicó que las Fuerzas Armadas, que por las leyes de Defensa y de Seguridad Interior tienen vedada la participación en materia de seguridad ordinaria, "van a tener un cambio legal, no las vamos a tener hasta que tengan el cambio legal y la solvencia técnica para acompañar a las fuerzas de seguridad".

La exministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri indicó que piensa utilizar a las Fuerzas Armadas una vez que disponga legalmente de ellas, para "generar un cordón de seguridad para todos los rosarinos e ir cerrándole el camino a quienes andan armados, en moto, matando gente".

"También vamos a bajar la edad de imputabilidad para aquellos que asesinan y matan gente, porque aquel que asesina no puede volver a su casa como si nada pasara", agregó.

Como consta en el primer artículo de la ley 22.803, que fue promulgada en mayo de 1983 para modificar la ley 22.278, "no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación".

Pero además, Patricia Bullrich planea "construir una cárcel de alta seguridad en zonas alejadas, para narcotraficantes y delincuentes que han sido partícipes del narcotráfico", incluidos quienes lavan dinero de origen ilícito.

"Desde el primer día le voy a dar instrucciones a los 24 ministros de seguridad del país para separar a los narcos de los presos comunes en las cárceles y cortar todo tipo de comunicación", abundó Bullrich, para agregar que "necesitamos que los narcos no se apoderen del delito como pasó en otros países y generen desde las cárceles del delito más sofisticado".

También planteó buscar "a cada uno de los prófugos del narcotráfico" y sostuvo que va a "derribar todos los búnkeres y vamos a rodear todos los lugares donde hay circulación de motos y sicarios armados" porque, aseguró, "sabemos dónde están".

"Podemos decirle a todos los rosarinos que en un plazo sistemáticamente corto, porque vamos a actuar desde el primer día, vamos a entrar a las madrigueras y sacarles las armas", dijo Bullrich, y prometió, en caso de resultar electa presidenta, instalarse "el 11 de diciembre a la mañana acá en Rosario, primer lugar para liberar a los argentinos del narcotráfico".