Patricia Bullrich tras el Ni Una Menos: "Logramos bajar un 25% los femicidios"

Asimismo, la ministra se refirió de forma directa al impacto del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, cuestionando los discursos colectivos e ideológicos. "Hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también", sentenció Bullrich, concluyendo que para este tipo de criminales debe aplicarse una condena efectiva y cárcel de por vida sin segundas oportunidades.