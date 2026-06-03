Patricia Bullrich tras el Ni Una Menos: "Logramos bajar un 25% los femicidios"
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió su gestión, cruzó al feminismo tradicional y pidió cárcel de por vida en el caso de Agostina Vega.
En una nueva jornada de movilización bajo la consigna Ni Una Menos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió firmemente la gestión oficial en materia de género y criminalidad. A través de sus redes sociales, la funcionaria destacó la baja en las estadísticas delictivas y ratificó la política penal del Gobierno nacional.
IMPORTANTE: Dolor en Córdoba: la familia de Agostina Vega la despidió junto a sus amistades en un velatorio privado
Las fuertes definiciones de Patricia Bullrich sobre el caso Agostina
La funcionaria remarcó que, desde el inicio del mandato de Javier Milei, la cartera de Seguridad implementó medidas concretas como el fortalecimiento del Sistema Penitenciario y la creación del Registro de ADN para Violadores. "Logramos bajar un 25% los femicidios", aseguró la ministra, diferenciando su modelo de las administraciones anteriores, a las que acusó de sostener un "ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros".
Asimismo, la ministra se refirió de forma directa al impacto del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, cuestionando los discursos colectivos e ideológicos. "Hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también", sentenció Bullrich, concluyendo que para este tipo de criminales debe aplicarse una condena efectiva y cárcel de por vida sin segundas oportunidades.
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