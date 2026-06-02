Patricia Bullrich ofreció su renuncia y crece el desgaste de Javier Milei con los alfiles del Gobierno
En un nuevo capítulo de la interna, la senadora por La Libertad Avanza habría sido separada de la mesa chica en Casa Rosada, según indicaron en C5N.
Patricia Bullrich siempre encuentra el modo de hacerse notar, si no es con operaciones mediáticas entonces con manejos políticos como el más reciente, en el que se le plantó al Gobierno diciendo que no quería aprobar en el Senado los pliegos de jueces federales porque Javier Milei decidió retirar una de las listas.
De esta manera, la interna dentro de La Libertad Avanza sumó un capítulo de máxima tensión. Este martes se conoció que la senadora puso su renuncia a disposición como líder de la bancada oficialista en el Senado —la cual no fue aceptada por el Presidente—, dejando en evidencia el profundo desgaste político y las diferencias de criterio que mantiene con los hermanos Milei respecto al armado del poder.
El quiebre de la relación se profundizó luego de que la legisladora se plantara ante la Casa Rosada por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar a una postulante de la lista de pliegos para los juzgados federales que debía tratarse en la Cámara Alta.
A través de un comunicado emitido a principios de esta semana, Bullrich ratificó su pertenencia al proyecto oficialista, pero marcó una distancia insalvable con la conducción de los hermanos Milei.
Según trascendió, la líder del bloque oficialista interpretó que la exclusión de una de las listas respondió estrictamente a una decisión personal y no técnica por parte del jefe de Estado y de la secretaria General de la Presidencia, lo que terminó por detonar el conflicto y motivó el ofrecimiento de su dimisión al cargo en el Congreso, informó el canal C5N.
Exclusión de Patricia Bullrich de las decisiones clave
Esa decisión impulsó a Bullrich a presentar su renuncia como líder de la bancada oficialista en el Senado -cosa que el mandatario no aceptó- y puso un nuevo punto de tensión en la relación entre ella y la Casa Rosada.
Lo que es más, la senadora ya no formaría parte de las renuniones de la mesa chica en Casa Rosada, a la que sí seguirá asistiendo Martín Menem, por citar un caso de un miembro del Congreso que tiene un rol político más allá de lo institucional.
Este desplazamiento del núcleo de decisiones marca un fuerte contraste con la situación de otros referentes legislativos, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien mantiene intacto su rol de consulta y su presencia en el círculo de confianza del esquema presidencial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario