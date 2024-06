Crisis en el Ministerio: Patricia Bullrich designó a Alejandra Monteoliva como secretaria de Seguridad

La denuncia está en manos de la Oficina Anticorrupción, que va a iniciar las investigaciones. Ventura Barreiro es un dirigente cercano a Cristian Ritondo, con quien Bullrich tuvo fuertes cruces en las últimas semanas.

"No tiene que ver con el PRO, ni la interna del PRO. Tiene que ver con algo que he pregonado toda la vida, la transparencia en la gestión, cuando veo algo que no me gusta, la decisión es inmediata", aseguró este domingo la funcionaria nacional, quien evitó dar más detalles respecto al caso.

Quién es Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva es graduada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y tiene un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia.

La nueva secretaria de Seguridad fue ministra de Seguridad del gobierno de Córdoba durante la gestión de Juan Schiaretti. Además, tiene experiencia en la gestión nacional: entre 2015 y 2020 fue directora nacional del organismo de Gestión de Información Criminal, y fue titular de la división de Operaciones Especiales de las Fuerzas Federales.

También tiene experiencia en Latinoamérica. Es discípula del general Óscar Naranjo Trujillo, uno de los policías más conocidos de Colombia, fue secuestrada por la guerrilla de las FARC.

Durante su carrera profesional, se especializó en el diseño e implementación de políticas de seguridad, con un enfoque en la gestión de datos, análisis delictual y operaciones policiales.

En su Linkedin se presenta como especialista en Seguridad, Gestión de datos e información y Análisis Delictual.